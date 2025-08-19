40 veces más efectivo que el agua para apagar incendios: así lo señalan los creadores de este producto español

Ante el aumento de incendios forestales y urbanos en España y en muchas partes del mundo, la búsqueda de nuevos métodos más efectivos y sostenibles para combatir el fuego es urgente. En este contexto, un producto español llamado 'Simonrack Ecofire Fighting' ha llamado la atención por su capacidad para apagar incendios con una eficacia que, según sus creadores, supera 40 veces a la del agua tradicional.

Este compuesto 100% ecológico, biodegradable y orgánico no solo apaga las llamas, sino que además crea una barrera térmica que impide su propagación y evita la reactivación del fuego en zonas previamente tratadas. Ecofire ha demostrado también su capacidad para combatir con éxito incendios de difícil control, como los provocados por baterías eléctricas, siendo el único producto certificado en el mundo para este tipo de fuegos.

Ventajas y aplicaciones destacadas

Ecofire necesita entre 8 y 20 veces menos cantidad que el agua para apagar un incendio, y actúa entre 6 y 10 veces más rápido que los medios tradicionales. Además, reduce drásticamente la temperatura del fuego permitiendo que los bomberos puedan actuar con mayor proximidad y menor riesgo.

Entre sus virtudes, destaca su capacidad para crear cortafuegos duraderos que permanecen activos incluso tras lluvias intensas, algo que supera a retardantes clásicos como el polifosfato amónico, cuyo efecto dura solo unas pocas horas. También encapsula el humo y los gases tóxicos que suelen generarse en incendios de plásticos o baterías de litio, contribuyendo a minimizar daños ambientales y a la salud humana.

Uso y validación

Este producto puede aplicarse con facilidad mediante pulverizadores o bombas y no transmite calor, además de ser inocuo para personas, animales y plantas. Ha sido testado por unidades tan reconocidas como la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ha recibido el respaldo de empresas como Iberdrola, Repsol y administraciones públicas de varias comunidades autónomas.

Una demostración reciente en Barcelona reunió a bomberos y expertos que pudieron comprobar su eficacia en incendios de vehículos eléctricos y otros materiales complejos.

Innovación española con proyección global

Con una patente mundial, Ecofire representa uno de los avances más prometedores contra los incendios, un problema que se ha agravado en los últimos años debido a las condiciones climáticas extremas. Los impulsores del producto confían en que esta solución pueda ser implementada cada vez más en España y exportada a otros países afectados por incendios forestales y urbanos.

En definitiva, 'Simonrack Ecofire Fighting' se presenta como un avance tecnológico crucial para la protección civil, combinando eficacia, sostenibilidad y seguridad para los equipos de extinción y el medio ambiente.