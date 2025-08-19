Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno reconocerá como zona de emergencia los territorios afectados por incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado el Puesto de Mando Avanzado de Jarilla (Extremadura) para observar en primera persona el impacto de los incendios. Allí, acompañado por la presidenta de la Comunidad, María Guardiola, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en la comunidad, José Luis Quintana, ha anunciado que el próximo martes 26 de agosto, el Consejo de Ministros va a declarar zonas de emergencia los lugares afectados por incendios forestales.

Esta declaración de "zonas afectadas por una emergencia de protección civil" implica, además, el "compromiso" del Gobierno para afrontar la reconstrucción, una vez que los incendios es hayan extinguido "y se conozca el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados".

En este contexto, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que esa labor de reconstrucción implicará también "lógicamente" recursos de la Administración General del Estado.

Ha insistido en la necesidad de un Pacto de Estado

Pedro Sánchez ha reiterado su propuesta de un Pacto de Estado frente a la emergencia climática "porque si se agrava año tras año lo que tenemos que hacer es convertir las políticas de emergencia en políticas de Estado que comprometan a todas las instituciones y a todos los gobernantes".

Asimismo, ha expresado que lo único que vale es "la unidad institucional, que se basa en la lealtad institucional, en la corresponsabilidad y en la consistencia de las políticas que se ponen en marcha". Además, ha puesto el foco en trabajos futuros que sirvan para prevenir emergencias futuras.

"No solo estamos hablando de responder a las Danas y los incendios, sino de preparar a los territorios para que cuando se produzcan estas emergencias climáticas estemos mejor provistos de mecanismos o herramientas para un impacto menor", ha señalado.

No nos confiemos, quedan momentos críticos

Antes de concluir su intervención, Sánchez ha hecho un llamamiento a la prudencia porque "quedan horas difíciles". Por ello, ha pedido a los ciudadanos "que extremen las precauciones" y que "no nos confiemos" porque "quedan momentos críticos". "Hagan caso a cuáles sean las recomendaciones de las instituciones, como la Guardia Civil", ha solicitado.