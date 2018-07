Keylor Navas y la llegada de otro portero: "Desde el club me han dejado claro que confían en mí, y yo les creo"

ENTREVISTA EN EL TRANSISTOR

El portero del Real Madrid, Keylor Navas, siempre se ha visto envuelto en rumores de llegadas y salidas de otros cancerberos al Real Madrid. La sombra de De Gea está desde hace varios veranos pero Navas afirma que "no le tengo rencor a nadie". El costarricense insinúa que hay prensa que "no me valora, cuando lo hago bien el papel se queda en blanco, cuando cometo errores el boligrafo no para de escribir". Pero el guardameta blanco asegura estar tranquilo porque "desde el club me han dejado claro que confían en mí, y yo les creo".