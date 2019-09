CON AITOR GÓMEZ

El nuevo seleccionador español, Robert Moreno, cuenta en El Transistor cómo afronta su nueva temporada al frente de 'La Roja'. Durante la entrevista cuenta cuál fue la curiosa fecha de su primer contacto con Luis Enrique y deja claro que "en esta Selección no hay ningún jugador intocables". Tiene ya su prelista de 52 jugadores y adelanta su votación para el 'The Best'.