Florentino Pérez explica en El Transistor cómo surgió el fichaje de Lopetegui por el Real Madrid

ENTREVISTA EN EL TRANSITOR

Florentino Pérez asegura en El Transistor que Lopetegui "fue la primera opción tras la marcha de Zidane". El presidente del Real Madrid explica la polémica que surgió ante el fichaje del técnico por el equipo blanco. Cree que "alguien debió calentar al presidente de la Federación porque otras veces a sucedido lo mismo y no pasó nada". Y deja claro que "no pagamos nada a la Federación por él porque le cesaron". Por otro lado, habla de su marcha y expresa que "con el tiempo nos hemos dado cuenta que no era cosa de entrenadores. Los jugadores estaban cansados mentalmente".