2021, el año de las vacunas, del volcán y de Isabel Díaz Ayuso

El 31 de diciembre de 2020, las uvas de la Puerta del Sol se comieron… a puerta cerrada. Los efectos de pandemia traspasaron también la barrera psicológica de las cero horas del día 1 de enero para acompañarnos durante todo este viaje que ha sido el año 2021.

Un año que empezó dejando helada a media España durante semanas como consecuencia de la borrasca Filomena, que provocó nevadas nunca vistas en el centro de la Península y colapsó ciudades y pueblos de prácticamente toda España, dejando carreteras y calles impracticables, el servicio público de transportes de superficie y de mercancías detenidos, los comercios desabastecidos y miles de personas atrapadas en sus vehículos... y, sí, con la psicosis del papel higiénico.

La nevada de más de metro y medio de espesor en ciudades como Madrid, Guadalajara, Toledo o Ávila vino sucedida de una semana de fuertes heladas, lo que provocó que ni toda la sal del mar pudiera deshacer las gruesas pistas de hielo en las que se convirtieron las aceras y calzadas capitalinas. Mientras, un hasta entonces alcalde de bajo perfil, José Luis Martínez Almeida, se convierte en héroe nacional. Pala en mano se pone al frente del rescate de ciudadanos atrapados, al frente de un ejército de máquinas quitanieves y el desesperado grito de "Váyanse todos a sus casas".

El año empezó con Filomena, una nevada que dejó completamente helada a casi toda españa durante varios días

Entretanto, casi pasa inadvertida la finalización del periodo de transición para que el Reino Unido abandonara definitivamente la Unión Europea. El Brexit pone, en ese momento, en el foco a aquellos extranjeros que trabajan en aquel país, incluidos -claro- los ciudadanos de la Unión Europea, que empiezan a pasar su particular vía crucis para tratar de conseguir el nuevo permiso de residencia y trabajo.

Enero fue un mes raro, sí. Covid, nieves históricas… y un asalto al Capitolio de los Estados Unidos a cargo de un grupo de exaltados que respondía a las consignas del todavía presidente de aquel país, Donald Trump, al que se le había hecho bola su tortazo electoral. 5 muertos, 50 arrestados e imágenes para la Historia. Este fue el saldo que dejó el sorprendente ataque a la institución que representa a todos los estadounidenses. Finalmente, Joe Biden, que había ganado las elecciones de noviembre tomó posesión como Presidente legítimo.

Y, de repente, un estruendo en el edificio parroquial de la castiza iglesia de La Paloma, en Madrid, hace que se detenga el pulso de un país. Una explosión provoca cuatro muertos e innumerables daños materiales. Milagrosamente, una residencia de ancianos adyacente queda intacta y sus residentes ilesos.

El ¿efecto Salvador Illa?

El 1 de febrero nos levantamos de la cama sobresaltados por un golpe de estado en Birmania, protagonizado por los militares, que no aceptaron los resultados en las elecciones celebradas semanas antes.

En España, se celebran elecciones al Paralment de Cataluña. Se impone el PSC de Salvador Illa, hasta pocas fechas antes, todopoderoso ministro de Sanidad. Pero no podrá convertirse en president de la Generalitat. Los indepes de ERC, más Junts, más la CUP impedirán su investidura. Tras muchas idas y venidas, será el republicano Pere Aragonès el nuevo presidente regional.

Mientras, las calles de varias ciudades españolas se llenan de contenedores y papeleras ardiendo. El salvajismo pirómano y destructor busca esta vez la excusa en el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Madrid, Palma y, especialmente, Barcelona, viven jornadas de fuego callejero, guerrilla urbana y caos.

España llega al mes de marzo con cuatro millones de parados y 900.000 personas en ERTE. Es una de las consecuencias de la pandemia por la Covid, que todo lo impregna, provocando la bronca diaria en los mentideros políticos, en las tertulias periodísticas y hasta en las reuniones (con mascarillas y distancia social) de la calle.

Moción de censura en Murcia; Madrid va a elecciones

Y mientas miramos los datos y nos enfrascamos en discusiones, los focos se dirigen súbitamente a la Región Murcia. PSOE y Ciudadanos presentan una moción de censura contra el gobierno del popular López Miras… Horas después y con carreras de por medio, en la Asamblea de Madrid, la presidenta Díaz Ayuso gana en el sprint al socialista Ángel Gabilondo y logró disolver el parlamento regional antes de que éste (y Más Madrid) presente también una moción contra el gobierno de la Puerta del Sol. Madrid se encaminaba a elecciones.

Finalmente, la moción en el Parlamento de Murcia no prosperará gracias al rechazo de la mayoría de diputados de Ciudadanos.

El miedo se cierne también sobre los parlamentos de Castilla y León y Andalucía. Sin embargo, los respectivos presidentes regionales de Ciudadanos, que sostenían a sendos gobiernos, hacen un llamamiento a la calma y la estabilidad. En estas comunidades, se mantienen firmes los pactos de Gobierno,,, por el momento.

La espantada de Pablo Iglesias

Al calor de la cita electoral madrileña, Pablo Iglesias se cansa de La Moncloa y abandona la vicepresidencia del Gobierno de España para intentar montar despacho presidencial en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. Deja al mando del ‘gobiernito’ a Yolanda Díaz; y de Unidas Podemos, a Ione Belarra.

Toni Cantó abandona Ciudadanos para emprender también camino a la capital con un futuro incierto. Unos meses después tomaría posesión de la nueva Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, por obra y gracia de Díaz Ayuso. Su primera gran acción en favor de la lengua de Cervantes, un concierto de Omar Montes.

Este mes marzo, tomamos conciencia de la importancia del transporte marítimo de mercancías en nuestra vida diaria. El día 23, el portacontenedores Ever Given queda atravesado en el canal de Suez, provocando que cientos de cargueros no pudieran llegar a sus destinos, con el consiguiente desabastecimiento de productos y componentes procedentes de Asia. Un aperitivo de la pesadilla que lleva camino de hacerse realidad.

Y el Papa Francisco se reúne con el ayatolá Al Sistani, líder de los chiíes iraníes. Es la primera vez que un sucesor de Pedro mantiene una reunión con un líder espiritual de Irán.

El mes de abril tiene como protagonista colateral al servicio de Correos, a través del cual se envían cartas con balas al candidato a la Comunidad de Madrid Pablo Iglesias, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. La denuncia pública a través de redes sociales y de los medios de comunicación provoca, ¡cómo no! un nuevo rifirrafe político: "Esto ha pasado siempre y nunca se ha aireado", dicen desde la Oposición.

En el terreno deportivo, se anuncia la creación de la Súper Liga Europea, con 20 equipos de todo el continente, capitaneados por el Real Madrid. La UEFA y La Liga se oponen a esta competición y comienza una larga batalla en los medios de comunicación y los despachos. Florentino Pérez defiende la súpercompetición con el argumento de que "el fútbol se muere".

El golpe de la lideresa Díaz Ayuso

En mayo, Madrid se llena de carteles y eslóganes electorales, de mítines y ruedas de prensa. Estamos en campaña ,tras la ‘operación paparajote’ de Murcia. Resuenan por tierra, mar y aire las consignas de Díaz Ayuso: “La libertad es poderse tomar una caña donde quieras, cuando quieras y con quien quieras”. ¿Donde quieras? No. Porque “la libertad también es no tener que encontrarte nunca más con tu ex”… ni para tomar una caña.

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, bascula entre el “con Iglesias, no” y el “Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones”. Y tanto ir de un lado para otro, el PSOE cae a la tercera plaza del podio, sustituido en la jefatura de la Oposición por Más Madrid, lista encabezada por “la médico y madre de familia” Mónica García. Ayuso se encumbra de nuevo a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de los diputados de Vox. Pablo Iglesias se pega un soberano tortazo, anuncia que deja la política y se corta la coleta.

En la ciudad autónoma de Ceuta, viven una auténtica invasión de migrantes procedentes de Marruecos. Las autoridades de aquel país abren la frontera y permiten la entrada de miles de personas, muchas ellas menores de edad, lo que provoca un auténtico colapso y una crisis humanitaria, a la que no fue ajena la propia Comisión Europea. Las relaciones entre España y Marrueco entran en estado de ebullición.

Los condenados del procés, indultados

La bronca diplomática entre ambos países no se calma con la llegad del mes de junio. La acogida (secreta) del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en un centro hospitalario de Logroño, y su posterior regreso, con nocturnidad, al Sáhara, provocó un mayor enconamiento en las relaciones entre Rabat y Madrid.

La conmoción por la violencia vicaria volvió a helarnos la sangre en junio, con el secuestro de dos niñas a cargo de su padre, Tomás Gimeno, en la isla de Tenerife. Tras varios días de búsqueda, en las que participa el buque oceanográfico Ángeles Alvariño, el cuerpo sin vida de una de ellas -la mayor- aparece en el fondo del mar. El de la otra y el del secuestrador se dan por desaparecidos.

Y hacia el final del mes, el Gobierno de España nos permite quitarnos la mascarilla en la calle (“Que las mascarillas den paso a las sonrisas”, dijo la ministra Carolina Darias), Juan Espadas se convierte en el secretario general del PSOE de Andalucía, poniendo el último clavo en el ataúd del susanimo, y el Consejo de Ministros aprueba la Ley Trans.

El G7 acuerda crear un impuesto mínimo a las multinacionales del 15%.

Remodelación de Gobierno

Mientras media España ya está de vacaciones, en el mes de julio, Pedro Sánchez remodela el Gabinete. Abandonan Moncloa Arancha González Laya, José Luis Ábalos y el gurú de la estrategia gubernamental, el consultor Iván Redondo. Yolanda Díaz asciende a la Vicepresidencia Segunda.

La violencia contra los homosexuales se cobra una nueva víctima. El joven Samuel Luiz muere tras una brutal paliza con tintes homófobos provocada por un grupo de salvajes.

, mientras los cubanos salen a la calle para protestar contra el régimen castrista.

El día 23 comienzan los Juegos Olímpicos de Tokio, los más extraños de la historia, sin público y con extraordinarias medidas de seguridad para evitar la propagación de la Covid-19.

En agosto, se alcanzan los 5.000 millones de dosis de vacunas anti Covid suministadas en el mundo, y los talibanes consiguen tomar la capital de Afganistán, Kabul, provocando la caótica huida de miles de personas y el retroceso drástico de los derechos humanos. Los intentos de huídas del aeropuerto de Kabul siguen estremeciendo hoy.

El nuevo curso arranca en septiembre con una letanía que ya sonaba durante el verano, pero que, aún hoy, dura (y lo que nos queda): la subida del precio de la electricidad a niveles nunca vistos… luego, descubriríamos que pagar 100 euros por kw/h no era para tanto si lo comparamos con los casi 400 que se han llegado a pagar.

El volcán de La Palma

El 19 de septiembre marcará un antes y un después en la historia de 2021 y en la historia de La Palma. Tras varias semanas de actividad sísmica, el volcán Cumbre Vieja entra en erupción, provocando que miles de personas vieran desaparecer bajo la lava y a cámara lenta todas sus pertenencias durante los tres meses siguientes. La parte oeste de la Isla Bonita queda arrasada y aprendemos el significado de palabras como colada, fajana, tremor…el significado de "perderlos absolutamente todo".

A estas alturas, las del mes de octubre, sólo se hablaba del volcán; y era complicado colocar cualquier otro tema en la agenda informativa. Sí lo logró Arnaldo Otegi, que mostró a las víctimas de ETA el “pesar” de EH Bildu por el sufrimiento provocado, algo que pronunció con tanta rotundidad como cinismo: horas después, se haría público un vídeo en el que el dirigente abertzale condicionaría el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a la liberación de los presos etarras... una nueva humillación.

Octubre es el mes de la condena a Luis Bárcenas por pagar con dinero de la caja b las obras de la sede del Partido Popular de la calle Génova. Y el del pacto del Gobierno y los sindicatos para la subida de las cotizaciones un 0,6%, y así, poder hacer frente al pago de las futuras pensiones. Y el del Tribunal Supremo confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Generalitat a que, al menos, el 25% de las clases sean impartidas en castellano, tumbando así el modelo de inmersión lingüística instaurado en esta comunidad.

Y el 5 de octubre de 2021 pasará a la historia por ser el día en que Pau Gasol anunció su retirada del baloncesto profesional. Sus lágrimas fueron las de todos los que aman el basket.

El 25 de noviembre, Pedro Sánchez logra sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, con el apoyo de ERC, PNV, EH Bildu, PDeCat, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe. Mientras, la tensión social toma las calles: miles de policías y guardias civiles se manifiestan contra la reforma de la Ley Mordaza.

Y con el fin de año, la todopoderosa Angela Merkel abandona la Cancillería, tras 16 años al frente de Alemania.

El año toca a su fin, tal y como comenzó: con la pandemia por coronavirus en todos los informativos. El descubrimiento de la variante ómicron amenaza la navidad. Los contagios se cuentan por decenas de miles cada día.

Pero la vacuna, las altas tasas de vacunación, unido a la levedad en los síntomas que provoca esta variante abren la puerta a la esperanza: tal vez la pandemia esté llegando a su fin. ¿Será este 2022 que acaba de comenzar?

Por lo pronto, lo mejor tal vez sea no mirar arriba, no sea que un meteorito se acerque a la Tierra.