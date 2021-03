Ayuso convoca elecciones en la Comunidad de Madrid

LEER MÁS Ciudadanos y PSOE presentan una moción de censura en Murcia para tumbar a López Miras

El Gobierno de coalición PP-Ciudadanos de la Comunidad de Madrid estaba en el punto de mira después de conocerse que la formación naranja ha roto la coalición en Murcia y ha presentado una moción de censura, junto con el PSOE, contra Fernando López Miras. Horas después de conocerse la noticia, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha sido el encargado de anunciar que la presidenta Díaz Ayuso ha disuelto este miércoles la Asamblea regional para adelantar los comicios. Asimismo, ha comentado a través de su cuenta de Twitter que "Ayuso ha decidido dimitir de sus responsabilidades como presidenta de la Comunidad de Madrid, rompiendo de manera unilateral el gobierno de coalición" y ha añadido que "es una irresponsabilidad. Los madrileños esperaban vacunas y se han encontrado con las urnas".

En un principio, todo apunta a que estas elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, que ha convocado Isabel Díaz Ayuso para evitar una moción de censura, se celebrarán el martes 4 de mayo, una fecha atípica en España, ya que se suelen ser los domingos.

Pablo Casado estaba al tanto

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, conocía previamente la intención de la presidenta madrileña de convocar elecciones tras la moción de censura en Murcia, por el miedo a que hubiese un efecto de contagio en la capital. Este de la formación de Inés Arrimadas lo han calificado como una "irresponsabilidad".

¿Peligra la coalición en el Ayuntamiento de Madrid?

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha explicado que tiene el compromiso firme de Ciudadanos de que no hay efecto dominó y que por tanto no habrá moción en el Ayuntamiento: "Begoña Villacís me ha garantizado que no va a haber moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid".

Asimismo, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que "no hay efecto dominó. Una moción de censura responde a una situación casuística y localizada. Por eso ha ocurrido en Murcia. Si alguien quiere ver o emprender un efecto dominó, será una responsabilidad exclusivamente suya".

Más Madrid registra una moción de censura contra Ayuso

Por su parte Íñigo Errejón ha anunciado que Más Madrid ha registrado una moción de censura con Mónica García como candidata. Falta por saber cuándo se ha producido este registro porque si lo han efectuado después de la firma de Ayuso de disolución de las cámaras no podrá presentarse dicha moción.

Gabilondo registra otra moción contra Ayuso

Por su parte, el PSOE también ha registrado una moción de censura contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Ángel Gabilondo como candidato.

Asimismo, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha asegurado que la convocatoria de los comicios por parte del Gobierno regional es una "irresponsabilidad", aunque ha aseverado que su partido está "preparado para afrontar" las elecciones y para "ganarlas". "Ante este ejercicio de irresponsabilidad, el PSOE está por supuesto preparado para afrontar unas elecciones y preparado para ganarlas. Ya lo hemos hecho en una ocasión y esto convencido de que volveremos a ganar las elecciones si se convocan finalmente", ha declarado.

Moción de censura en Murcia

PSOE y Ciudadanos han presentado una moción de censura en la Región de Murcia para desbancar a Fernando López Miras, convirtiendo así a la coordinadora regional de Ciudadanos y actual concejal de Empresa del ejecutivo, Ana Martínez Vidal, en la nueva presidenta autonómica. Esta decisión se ha tomado a pesar de que en los comicios de 2019 a formación naranja solo consiguió 6 escaños frente a los 17 del PSOE.

Las constantes tensiones entre los ex socios de Gobierno (PP y Ciudadanos) han sido el principal motivo de la ruptura, siendo el último caso el de la vacunación indebida del Concejal de Salud y Deportes, Felipe Coello, que terminó con su dimisión este 9 de marzo.