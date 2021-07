Concentraciones multitudinarias en varias ciudades del país para condenar el asesinato de Samuel Luiz

El sábado pasado, un joven de A Coruña de 24 años, Samuel Luiz, fue asesinado después de que un grupo de más de 7 personas lo increpara a la salida de un local de ocio nocturno y le dieran una paliza, mientras le gritaban 'maricón', que le causó contusiones mortales. Los sanitarios intentaron reanimarle durante 2 horas, sin embargo, fue imposible salvarle.

Este crimen, cometido durante el Orgullo LGTB, ha conmocionado al país y hoy lunes a las 20h se convocaron manifestaciones para protestar contra este asesinato y solicitar al Gobierno una mayor protección para las personas del colectivo, mientras este tipo de agresiones han ido en aumento en estos últimos días.

Esta tarde, miles de personas se han movilizado en varias ciudades españolas. En A Coruña, lugar en el que sucedió el delito, se han reunido en la plaza de María Pita y han guardado un minuto de silencio al que ha seguido un enorme aplauso de todos los asistentes. No ha dejado de llover durante toda la tarde, pero con paraguas, todos han querido formar parte de la protesta, incluidas las amigas de Samuel, que estaban especialmente afectadas. Portaban pancartas con frases como "Su amor no hacía daño, nuestro odio sí", "Pedimos respeto" o "Samu no ha muerto, lo han asesinado".

Posteriormente, se ha leído un manifiesto en el que una amiga del joven de 24 años ha dado las gracias a los sanitarios por intentar salvarle la vida, entre lágrimas.

Valencia clama "nos están matando y no hacéis nada"

En Valencia han acudido cerca de 300 personas a la plaza del Ayuntamiento, cuya manifestación ha contado con el apoyo total del Gobierno municipal. Han comenzado a vitorear la frase "Ací estem, nosaltres no matem!" (¡aquí estamos, nosotros no matamos!). Tras un minuto de silencio, los concentrados han prorrumpido en aplausos mientras se escuchaban también gritos de "asesinos" y "nos están matando y no hacéis nada", y en el suelo una pancarta improvisada rezaba: "Contra los nazis, mariconazos. Fuego al sistema".

Madrid ha acogido una de las manifestaciones más multitudinarias del país, alrededor de unas 3.000 personas. Ha tenido lugar en la Puerta del Sol y se han acercado para protestar contra el asesinato de Samuel representantes políticos como el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y la secretaria de organización de la formación morada, Lilith Verstrynge. También se han sumado representantes políticos madrileños como la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Carolina Alonso, y el diputado socialista en el Parlamento regional Santiago Rivero.

Se han podido ver pancartas con lemas como "contra los nazis, marikonazos" y "homofobia y fascismo son los mismo" y algunas también con la foto de Samuel sobre la leyenda "Descansa en poder", entre numerosas banderas LGTBI. Además, han coreado consignas del tipo "Samuel no ha muerto, lo han asesinado", "A Samuel lo han matado por ser maricón" y han lanzado gritos de "Asesinos", entre aplausos de los asistentes.

Durante la concentración, los organizadores han leído un comunicado en el que han incidido en que "A Samuel lo mataron por maricón, lo repetimos tantas veces como haga falta" y han denunciado que "la respuesta que hay ante esos actos es mínima, si es que la hay".