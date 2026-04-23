La Gastro Ruta 'A todo tren' en Torrevieja y la Fiesta Gastrocultural 'Alcachofa de Dolores' destacan este fin de semana en la Vega Baja

👉 Tony Pérez anuncia que vuelve a colaborar con el diario Información, donde aporta desde este viernes una columna de opinión semanal que recoge las impresiones de su visita a restaurantes de nuestra provincia.

👉 En el calendario gastronómico de la Vega Baja destacamos dos eventos: la Fiesta Gastrocultural Fin de Campaña 'Alcachofa de Dolores', organizada por el Ayuntamiento de Dolores, y la Gastro Ruta 'A todo tren' en diferentes establecimientos de Torrevieja, organizada por la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC).

👉Entre otros asuntos, en el programa de este jueves también comentamos el homenaje de la Cámara de Comercio de Alicante al elaborador de vinos Felipe Gutiérrez de la Vega.