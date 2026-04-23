ONDA GASTRONÓMICA

La Gastro Ruta 'A todo tren' en Torrevieja y la Fiesta Gastrocultural 'Alcachofa de Dolores' destacan este fin de semana en la Vega Baja

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el comentarista gastronómico y sumiller Tony Pérez y su análisis de todo lo relacionado con la restauración y los productos de la Vega Baja

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

👉 Tony Pérez anuncia que vuelve a colaborar con el diario Información, donde aporta desde este viernes una columna de opinión semanal que recoge las impresiones de su visita a restaurantes de nuestra provincia.

👉 En el calendario gastronómico de la Vega Baja destacamos dos eventos: la Fiesta Gastrocultural Fin de Campaña 'Alcachofa de Dolores', organizada por el Ayuntamiento de Dolores, y la Gastro Ruta 'A todo tren' en diferentes establecimientos de Torrevieja, organizada por la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC).

👉Entre otros asuntos, en el programa de este jueves también comentamos el homenaje de la Cámara de Comercio de Alicante al elaborador de vinos Felipe Gutiérrez de la Vega.

'A todo tren' Torrevieja
'A todo tren' Torrevieja | AEHTC
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