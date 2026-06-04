Eduardo Navarrete abandera una edición de Torrevieja Weekend que convierte a la ciudad en capital de la moda y el comercio

👉La programación de Torrevieja Weekend arrancará este viernes 5 de junio, con la llegada a la ciudad de invitados, periodistas, creadores de contenido y personalidades del mundo de la moda. A las 17 horas tendrá lugar la rueda de prensa en el Centro Comercial Habaneras, mientras que a las 19 horas comenzará el esperado 'Torrevieja Fashion Sunset', una experiencia de moda, comercio y lifestyle que se prolongará hasta las 21,30 horas y que recorrerá diferentes establecimientos comerciales de la ciudad.

El momento más esperado llegará este sábado 6 de junio, a partir de las 20 horas, con la celebración de la gran gala de Torrevieja Weekend en el Paseo Vista Alegre, escenario que volverá a congregar a miles de espectadores en una noche única dedicada a la moda, el talento y la creatividad. La gala estará presentada por la comunicadora Raquel Sánchez Silva junto al diseñador Eduardo Navarrete y contará con un completo programa que incluirá el desfile de comercios locales, la presentación de colecciones de diseñadores de Torrevieja, la entrega de los premios Woman y Habaneras Emprende, así como el esperado desfile exclusivo de Eduardo Navarrete. Uno de los momentos más destacados de la noche será la actuación en directo del actor, cantante y artista multidisciplinar Asier Etxeandia, cuya participación aportará un importante componente artístico y escénico a una gala que vuelve a apostar por la excelencia y la calidad como señas de identidad. Además, la modelo y presentadora Laura Sánchez participará en esta quinta edición como invitada especial, reforzando el carácter nacional del evento y su creciente capacidad de convocatoria.

Desde su nacimiento, Torrevieja Weekend se ha convertido en una referencia dentro de los eventos de moda celebrados en espacios abiertos, combinando la promoción del comercio local, el apoyo al talento emergente y la presencia de figuras reconocidas del panorama nacional. La quinta edición confirma la consolidación de un proyecto que nació con vocación de convertirse en una plataforma de promoción para la ciudad y que hoy representa uno de los mayores escaparates de Torrevieja fuera de nuestras fronteras.

Moda, emprendimiento, comercio, turismo y cultura volverán a darse la mano durante un fin de semana que situará nuevamente a Torrevieja en el foco mediático nacional, proyectando una imagen moderna, innovadora y atractiva de la ciudad ante miles de personas y de impactos en medios de comunicación y redes sociales.