¿Sabes cómo controlar los gastos diarios? Cuidado con los gastos hormiga, fantasma y vampiro. Escucha a José Martín Mengual
👉Gestionar correctamente la economía del hogar aporta beneficios directos en el día a día. Cuando existe un control real sobre los gastos y los ingresos, se toman decisiones más conscientes y se reduce la incertidumbre económica. Repasamos lo básico sobre economía doméstica para aplicar estrategias de ahorro y mejorar la economía de tu hogar. Y mucho cuidado con los llamados gastos hormiga, fantasma y vampiro.
🎙️Cada viernes a partir de las 13 horas y en el programa 'Más de uno' Vega Baja, escucha a José Martín Mengual con la sección 'Verdad Verdadera', un cajón de sastre (o desastre) de noticias en tono desenfadado donde todo lo que se dice es verdad. O no.