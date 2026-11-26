👉Esta semana destacamos el reconocimiento a la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca, que este sábado recibe el Premio AURUM Europa Excellence Enogastronomic 2026 en Lisboa (Portugal). Hablamos con el presidente del colectivo de hosteleros, José Ignacio Pastor sobre este reconocimiento y la propuesta gastronómica con la que la asociación lleva hasta este encuentro internacional dos de los grandes tesoros de la identidad culinaria torrevejense: la sal de sus salinas y los productos del Mediterráneo, reivindicando la calidad, la tradición y la autenticidad de la cocina local.

👉 Tony Pérez anuncia la entrega de medallas del VI Concurso 'Mejor Vino del Mediterráneo', celebrado en el marco de Alicante Gastronómica. También comenta el corte de la alcachofa que abre esta nueva campaña de la 'Joya de la huerta' y la plantación de un esqueje de la higuera de Miguel Hernández en el monasterio riojano de Yuso.