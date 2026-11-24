ELECCIONES GENERALES

Pilar Gay Bódalo, candidata al Congreso: "es muy importante elevar a las Cortes Generales los asuntos que nos traslada el ciudadano"

👉 La concejala en el Ayuntamiento de Guardamar del Segura, Pilar Gay Bódalo, aspira a representar a la Vega Baja y a la provincia de Alicante en el Congreso de los Diputados desde el puesto número 2 que ocupa en la candidatura del PSOE por la provincia en las Elecciones Generales que se celebran este domingo 29 de noviembre. 🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hablamos con Pilar Gay sobre los asuntos y reivindicaciones que pueden centrar su trabajo en el ámbito político nacional, especialmente en materias como infraestrusturas, vivienda y recursos económicos e hídricos.