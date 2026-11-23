Los ponentes realzan el congreso dedicado a la Generación del 27 por la UNED. Lo valoramos desde UNED Torrevieja con Jesucristo Riquelme
👉 Las sedes UNED en Elche y Torrevieja acogieron la pasada semana los actos organizados para la celebración del congreso internacional 'Generación del 27: Un siglo de luz', una de las propuestas que se sucederán en los próximos meses con motivo del centenario de la generación de plata de la literatura española.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hablamos con el catedrático Jesucristo Riquelme, coordinador del Aula UNED Torrevieja, para valorar este congreso y presentar las próximas actividades de la sede universitaria en esta ciudad.