ELECCIONES GENERALES

María Gómez García, candidata al Congreso: "Tenemos que solucionar los problemas reales que tiene la provincia y la Vega Baja"

👉 La diputada autonómica, alcaldesa de Almoradí y presidenta local del Partido Popular, María Gómez García, ocupa el tercer puesto en la candidatura del Partido Popular por la provincia de Alicante al Congreso de los Diputados para las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre. 🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, María Gómez ha repasado las necesidades de la comarca por las que trabajará en esta nueva andadura política si es elegida en las urnas.