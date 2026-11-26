La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al cultivo, elaboración y distribución internacional de marihuana. La droga tenía como destino final Grecia. El primero de los registros, fue en una vivienda, ubicada en el casco urbano, utilizada por la organización como secadero y donde se realizaba el envasado al vacío de la marihuana.

El segundo registro tuvo lugar en un garaje, también ubicado en el casco urbano de la localidad que había sido adaptado para albergar una plantación de marihuana indoor. Se localizaron gran cantidad de plantas de cannabis en avanzado estado de floración con un poso total de más de 150 kilogramos. También localizaron a un hombre que ejercía funciones de vigilancia y que vivía en el garaje en condiciones precarias.

Cuatro detenidos

La investigación, permitió acreditar la existencia de una estructura criminal perfectamente organizada. Han sido detenidos dos hombres de 54 y 49 años de nacionalidad albanesa, un hombre de 58 años de nacionalidad española y una mujer de 49 años y nacionalidad griega.

Se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, cultivo y/o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Dos de los detenidos han ingresado en prisión sin fianza.