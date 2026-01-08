La Comunitat Valenciana vivirá un segundo pico de gripe en enero 2026

La Conselleria de Sanidad prevé un segundo pico de la gripe durante este mes de enero de 2026 en la Comunitat Valenciana. Se tratará, previsiblemente, de un nuevo crecimiento de las infecciones y patologías respiratorias fruto de la multiplicación de las interacciones sociales con motivo de las recientes comidas y cenas de Navidad y que, según Conselleria, entrará "dentro de los parámetros previstos".

Las cifras oficiales sitúan la ocupación actual de los hospitales públicos valencianos en torno al "90% o 95%" en el momento de la redacción de esta información. En este sentido, la Generalitat afirma haber reforzado el personal y aumentado el número de camas disponibles. "Se están cumpliendo los parámetros que nosotros esperábamos de un doble pico", defiende el conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

"Un doble pico que se ha adelantado este año pre-Navidades, una estabilización o meseta en los contagios en las Navidades y, después, otro pico pero seguimos teniendo una meseta en lo que son las insuficiencias respiratorias complejas que necesitan hospitalización", ha explicado Gómez este ocho de enero en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar los trabajos de ampliación del Centro de Salud de Benimàmet de València.

Gripe en la Comunitat Valenciana: CSIF denuncia "saturación"

El sindicato CSIF habla de saturación en algunos hospitales, como son el Arnau de Vilanova de València o el de Llíria. "Llevamos años denunciando la falta de profesionales en Atención Primaria y en Urgencias Hospitalarias, una situación que se agrava con la ola de frío que ahora mismo está afectando a la Comunitat Valenciana", valora el presidente de CSIF en la Comunitat Valenciana, Omar Ruiz.

"Las plantillas siguen estancadas, lo que está deteriorando la atención a los pacientes y agotando a los profesionales", censura Ruiz en declaraciones a los medios de comunicación.