DANA VALÈNCIA

15 meses de la DANA de València: Reivindicación, reconstrucción y confrontación política

Generalitat y oposición mantienen sus discrepancias sobre la gestión de la emergencia mientras las personas afectadas insisten en sus demandas y las primeras iniciativas de reconstrucción ven la luz

Amparo Piqueres | Ramón Pérez

València |

Radiografía de Paiporta 9 meses después de la DANA.
Radiografía de Paiporta 9 meses después de la DANA. | Marta Moreno

Se cumplen 15 meses desde la DANA de València. Muchas siguen siendo, pese al paso del tiempo, las reivindicaciones de la ciudadanía de la zona cero: infraestructuras resilientes, formación en emergencias, coordinación entre instituciones... Cabe señalar que, en paralelo, la reconstrucción comienza a dejar los primeros resultados visibles en algunos de los municipios más afectados, como Chiva, Paiporta o Utiel.

En clave política, la oposición denuncia que la Generalitat sigue sin hacer suficiente y califican su tratamiento hacia las víctimas de "vergonzoso". "Tenían más de 3.000M€ de capacidad económica para invertir en la DANA y solo han sido capaces de invertir la mitad", critica la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en declaraciones a los medios de comunicación desde Chiva.

"Más que comisión de investigación, podría ser comisión de obstrucción o de la vergüenza. Que no hayan comparecido todavía las víctimas es una auténtica vergüenza, es una anomalía", denuncia, en esa misma línea, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví.

El PP mantiene su ofrecimiento de invitar ahora a las víctimas a Les Corts mientras VOX, el socio de los 'populares' al Gobierno valenciano, defiende su papel. "Las víctimas nunca han sido excluidas o vetadas por el Grupo Parlamentario Popular. Nuestra voluntad es firme de que las víctimas comparezcan cuanto antes", asegura el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor.

"VOX va a seguir exigiendo todas las responsabilidades con luz y taquígrafos. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro compromiso", defiende el síndic de VOX en Les Corts, José María Llanos.

