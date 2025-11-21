Fundación Princesa de Girona hace balance tras un año en la zona cero de la DANA

La Fundación Princesa de Girona ha hecho balance de las diferentes actividades juveniles que la entidad viene organizando en la zona cero de la DANA de València desde comienzos de 2025. Se trata de un amplio catálogo de actividades centradas en cuatro áreas principales: salud y bienestar, educación, emprendimiento y visibilidad del talento. En ellas, han participado varios miles de jóvenes de las áreas afectadas por las inundaciones del veintinueve de octubre.

"Primero, ir venciendo el duelo de lo que se ha vivido pero no por el hecho solo de hacerlo sino por el hecho de seguir viviendo", reivindica Héctor Colunga, el codirector del plan de apoyo desplegado por la Fundación Princesa de Girona con motivo de la DANA de València. "Todas estas personas han encontrado esa oportunidad. Más del 80% de las personas que han estado participando hasta día de hoy manifiestan encontrarse mucho mejor de lo que estaban antes de la intervención", destaca Colunga.

El balance, con todo, es positivo y los avances, notables pese al contexto de emergencia a raíz de las inundaciones. Precisamente, el presidente de la Fundación Princesa de Gerona, Francisco Belil, reivindica la capacidad humana de crecimiento en catástrofes y destaca la fortaleza de los y las jóvenes de las áreas afectadas por las inundaciones.

"Hemos visto casos de solidaridad que no habíamos visto antes. Hemos vistos gestos realmente muy, muy bonitos de gente que está aportando alguna cosa a la que, si le hubieses preguntado un año antes: "¿Tú eres capaz de hacerlo?", te habrían dicho posiblemente no", reflexiona Belil en declaraciones a los medios de comunicación efectuadas en Aldaia (València), donde la entidad ha celebrado un acto de balance con treinta testimonios y la presencia de más de 900 personas.