La Generalitat se reúne con afectados de la DANA: Reconstrucción, participación y diálogo

El nuevo comisionado de la Generalitat para la Reconstrucción tras la DANA, Raúl Mérida, está manteniendo reuniones de trabajo con algunas de las asociaciones de afectados por la DANA. De momento, a fecha de veintidós de enero, con ninguna de las tres entidades mayoritarias pero sí con cinco organizaciones radicadas en la zona cero de las inundaciones, de Benetússer, Picanya o de la pedanía de La Torre de València.

"Poder situarnos desde el respeto, la empatía y la solidaridad al lado de las víctimas y poderles acompañar en ese doloroso proceso que es siempre recuperarse de una tragedia como la que vivimos el veintinueve de octubre de 2024", resume el comisionado de la Generalitat para la Reconstrucción tras la DANA, Raúl Mérida, como objetivo principal de esta ronda de reuniones que ha iniciado con asociaciones de afectados por las inundaciones.

Reuniones Generalitat-afectados DANA: "Parece que sí se están coordinando"

Una de las asociaciones que han mantenido ya esa reunión, la de 'Tots a una veu' de Picanya, hace una valoración positiva de ese encuentro con Mérida. Piden mayor participación ciudadana y reforzar la atención a la salud mental así como la formación en emergencias si bien, al mismo tiempo, reconocen notar un cambio a mejor por parte de las instituciones implicadas.

"Si tenemos claro que lo queremos solucionar, por favor, apartad un poco el tema político y vamos a hacer lo que hay que hacer porque queremos que el Pla Endavant se haga ya y los planes que tiene el Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica [del Júcar] de infraestructuras queremos que se hagan ya también", relata el responsable de Coordinación y Organización de 'Tots a una veu', Toni Lara, a preguntas de Onda Cero.

"Poneos de acuerdo, si todos queremos hacer lo mismo. La verdad es que, esta vez, parece ser que sí, que se están coordinando de verdad", añade Lara en conversación con esta emisora de radio.