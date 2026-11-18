En un panorama gastronómico repleto de nuevas aperturas, mantenerse durante 12 años en el siempre efervescente barrio valenciano de Ruzafa (Calle Sueca, 41) no es fruto del azar. Es el resultado de un proyecto que traslada el rigor de la alta gastronomía al formato más libre y cercano de la tapa.

El Almacén

El Almacén nació en 2014 como el proyecto vital y profesional de Raimon Moreno y Vanina Vila, un tándem que imprime buen gusto, rigor y sensibilidad en cada rincón de la casa.

Vanina Vila y Raimon Moreno en la puerta de El Almacén | Onda Cero Valencia

¿Qué hay dentro del almacén?

Este miércoles en Más de Uno Valencia, estos dos profesionales explican que cada plato responde a un trabajo técnico enfocado en versionar el recetario global y transformar el formato tradicional del tapeo. Raimon lo define como "alta cocina informal": “Se trata de coger las tapas y reinventarlas con técnicas de alta gastronomía, pero presentadas de una forma muy informal”.

La propuesta juega a reinterpretar elaboraciones locales con ingredientes de otras culturas, o recetas icónicas internacionales reinterpretadas con productos de proximidad, como el Puri de titaina de anguila ahumada y yema pomada o su Paquito Moruno de cordero asado. Les sigue su popular Tako Koreano de lomo bajo a la llama, que describen como “una particular y sabrosa visión del tradicional ssam coreano”, y el Huevo Carbonara en su nido.

Huevo carbonara en su nido | Onda Cero Valencia

Su devoción por la materia prima se hace patente en sus ostras carnosas del norte de Irlanda, seleccionadas por su textura diferencial: al criarse en aguas frías, presentan mayor carnosidad. A partir de esa base, las visten bajo distintos registros internacionales, como la Ostra Nikkei con aire de mar (Perú) o la Ostra Jalisco (México).

Un espacio, según sus dos protagonistas, donde producto, técnica y originalidad se dan la mano en una experiencia pensada para huir de la monotonía y entregarse al disfrute.