'¡Qué susto! Un beso peludo': un cuento para acercar el TDAH a pequeños y mayores

Los cambios no siempre son fáciles, especialmente cuando llegan de repente y alteran rutinas. Eso es precisamente lo que le ocurre a Suri, una niña con TDAH cuyo particular universo se pone patas arriba con la llegada de Teo, un perro al que, en un primer momento, no recibe precisamente con los brazos abiertos.

En Más de Uno Valencia, la pedagoga y autora Lorena Jiménez, comparte el enfoque práctico del libro y cómo Paco Roca aporta su mirada a través de la ilustración en el universo de la pequeña protagonista.