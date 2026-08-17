Los mejores podcasts para acompañar este verano

Tras hablar a lo largo de todos estos meses sobre la canción del verano, las películas para ver, los libros que leer... ¿qué pasa con los podcasts? ¿Cuál es el mejor podcast para escuchar? Desde hace algún tiempo, están de moda y es que cada vez hay más. Los hay de todo tipo de temáticas: de historia, de ciencia ficción, de marketing, de humor… De hecho, hay más de dos millones de podcast.

En el programa de hoy, Más de Uno Valencia repasa cuáles son los mejores y hace una lista de aquellos que pueden convertirse en una buena compañía para este verano.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones está La Ruina, de Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull, donde las peores experiencias de los invitados se convierten en humor, hasta Criminopatía, de Clara Tíscar, para quienes prefieren engancharse a un caso de true crime.

También hay espacio para las conversaciones de Roca Project, el misterio de El Colegio Invisible, las investigaciones de Los perseguidos o propuestas de aprendizaje y divulgación para quienes quieren aprovechar el verano para conocer algo nuevo sin tener la sensación de estar estudiando.