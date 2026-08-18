La primera escuela de cine donde las clases empiezan en la gran pantalla estará en Valencia

Los Cines Babel acogerán las clases de la nueva Escuela Cinemar a partir del próximo 12 de septiembre y se prolongará hasta mayo de 2027. Una formación pensada para personas que quieran iniciarse profesionalmente en el mundo audiovisual. Su director, Alberto Inti, ha explicado en Más de Uno Valencia la iniciativa.

Los Cines Babel serán el escenario de la formación

Una escuela de cine que nace con una propuesta pionera, que las clases se desarrollen dentro de una sala de cine real. En los míticos Cines Babel.

La idea de la formación es aprender cine haciendo cine. Para ello han preparado una formación completamente presencial, con profesionales que conocen bien la industria. Entre los profesores encontramos, por ejemplo, al director Jaime Rosales, ganador del Goya por La soledad; la guionista Avelina Prat, nominada por Una quinta portuguesa; o el animador director Jaime Maestro, ganador de un Goya por El vendedor de humo. Es decir, profesionales que están trabajando en el sector y que van a llevar esa experiencia directamente a las clases.