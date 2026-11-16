HERA, la "detective espacial" que investiga cómo desviar asteroides peligrosos

La defensa de nuestro planeta frente a posibles impactos de asteroides da un nuevo paso con la llegada de Hera al sistema de Dídimo y Dimorfo. La misión de la Agencia Espacial Europea, en la que participa España, toma el relevo de DART, la histórica misión de la NASA que en 2022 consiguió modificar por primera vez de forma medible la órbita de un cuerpo celeste mediante un impacto deliberado.

Detective espacial

En esta ocasión, tal y como explica Paco Catalá, miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía en "Pasaporte al Universo", Hera actuará como una auténtica "detective espacial": estudiará las consecuencias de aquella colisión para determinar cómo cambió Dimorfo, qué dimensiones tiene el cráter y cuánta masa y material se desprendieron tras el impacto.

¿Qué permitirá?

Sus observaciones, junto con el trabajo de los dos pequeños satélites Juventas y Milani, permitirán conocer mejor la estructura interna, la composición y las características físicas de estos asteroides. Un conocimiento "fundamental", según el experto para perfeccionar las técnicas de desviación y poder responder con mayor precisión si algún día se detecta un objeto que amenace a la Tierra.