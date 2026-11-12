La guerra invisible que puede dejar al mundo desconectado: así es la primera novela de Javier Zamora

¿Cómo viaja la información de un país a otro? ¿Qué ocurriría si, de repente, esa conexión fallara? Sobre estas preguntas se sustenta "Nunca fui uno de ellos", la primera novela del escritor valenciano Javier Zamora, que cumple una semana en las librerías y ya ha se ha marcado su primer "sold out" en plataformas como Amazon y figura en rankings de su género junto a referentes como Carmen Mola.

La vulnerable conexión mundial

Un thriller de espionaje publicado por Plaza & Janés que pone el foco en una realidad poco conocida, pero de enorme importancia estratégica: los cables submarinos que sostienen las comunicaciones globales y su vulnerabilidad ante posibles sabotajes en un escenario de creciente tensión internacional.

Javier Zamora

Este jueves en Más de Uno Valencia Javier Zamora relata los detalles de una novela protagonizada por Lucas Ivanov, un joven ruso que se transforma por obligación en un agente doble y que termina protagonizando una misión encubierta en Estados Unidos para conseguir una información tan valiosa que podría suponer el colapso mundial total.