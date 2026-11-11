Fernando Cos-Gayón, experto en vivienda: "Como no se haga nada a corto plazo tendremos un escenario de chabolismo en las grandes ciudades"

La crisis de la vivienda y las dificultades para acceder a ella por parte, sobre todo, de los más jóvenes, están en el centro de la huelga general convocada este miércoles por los principales sindicatos, la primera en catorce años a nivel estatal.

Según los últimos datos del Observatorio de Emancipación del Consell Valencià de la Joventut, una persona joven que quiera vivir sola tendría que destinar el 96% de su salario al pago del alquiler. En caso de querer comprar una vivienda, necesitaría ahorrar el equivalente a cuatro años de sueldo íntegro para reunir el dinero necesario para la entrada de una hipoteca.

Mientras tanto, según el mismo informe, los alquileres han aumentado un 9,6% en el último año y ya rozan los 1.000 euros mensuales. Una situación que explica que solo el 14,4% de los jóvenes valencianos consiga emanciparse y que demuestra que tener un empleo estable ya no garantiza poder acceder a una vivienda.

De la urgencia habitacional a la emergencia social

Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra del Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, va un paso más allá y considera que la situación ya no puede definirse únicamente como una "urgencia habitacional", sino como una auténtica "emergencia social". El experto advierte este miércoles en Más de Uno Valencia de que, si no se revierte la tendencia, las consecuencias podrían ser todavía más graves, llegando incluso a escenarios de "chabolismo" en las grandes ciudades.

Además, insiste en que el problema no afecta exclusivamente a los jóvenes. También golpea a trabajadores con empleos estables y salarios que, en teoría, deberían permitirles vivir de manera independiente.

Más construcción y colaboración público-privada

Ante este escenario, Cos-Gayón señala la construcción como la principal vía para hacer frente al problema. Aumentar la oferta de vivienda pública facilitando la colaboración entre las administraciones y el sector privado para cubrir la gran necesidad que presenta España es la principal medida que plantea el experto.