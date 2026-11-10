Dolores Redondo: "Es una novela en la que hablo de mí"

La aclamada escritora donostiarra Dolores Redondo regresa a las librerías con la historia que "llevaba años esperando ser contada".

"Todas las noches, todas las ciudades" es el nombre de su última novela, ya disponible en librerías, que se une al universo de la saga "Los Valles Tranquilos", siendo esta obra la tercera parte de un conjunto estrechamente vinculados con otros de sus famosos escenarios literarios.

Aprovechando su presentación en Valencia, este martes Redondo relata en Más de Uno Valencia los detalles de un relato que explora la mente de un escritor que, como ella, pasa largas temporadas en un proceso creativo que ha terminado por devorar al propio autor.