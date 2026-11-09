España mira al universo "más violento": se construye en La Palma y Chile el mayor observatorio de rayos gamma del mundo

Este lunes "Pasaporte al Universo" aborda la construcción del mayor observatorio de rayos gamma del mundo, que se está construyendo entre España y Chile para explorar los fenómenos más extremos y energéticos del universo.

CTAO

El proyecto, conocido como Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), tal y como describe Paco Colomer, miembro de AVA y presidente de Quart és Ciència, permitirá a los científicos investigar acontecimientos cósmicos tan extraordinarios como las explosiones de supernovas, los agujeros negros o los procesos que aceleran partículas a velocidades extremas.

Rayos Gamma

Colomer explica que los rayos gamma son las formas de luz con mayor energía del universo y su estudio abre una ventana a fenómenos que no podemos observar de otra manera. Como la atmósfera terrestre absorbe esta radiación, los telescopios la detectan indirectamente mediante los destellos de luz azul que se producen cuando los rayos gamma interactúan con ella.

El proyecto ha alcanzado un importante hito el pasado 15 de octubre con la inauguración de cuatro grandes telescopios en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma. A estas instalaciones se sumarán nuevos telescopios en España y Chile durante los próximos años, hasta completar una infraestructura científica internacional que aspira a revolucionar el conocimiento del cosmos.

Semana de la Ciència Quart de Poblet

Además, este lunes 9 de noviembre arranca la 15ª edición de la Semana de la Ciencia en Quart de Poblet hasta 16 de noviembre. Un evento repleto de conferencias, mesas redondas, exposiciones y observaciones astronómicas.