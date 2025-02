Los mejores restaurantes donde comer o cenar en San Valentín

En Más de uno Valencia cada miércoles descubrimos los restaurantes de moda y ofrecemos nuestras mejores recomendaciones. Como se acerca San Valentín, hemos hecho una selección, la crème de la crème, de los mejores restaurantes donde comer o cenar y en los que sentirte como en casa (y alguna cosilla más que te va a encantar).

Pasta y pizza per tutti

Del 12 al 16 de febrero, La Mamma se pone romántica para celebrar San Valentín. Por eso, su Extravagante Trastorna se llenará de flores para lucir más bella que nunca.

Solo durante el 14 de febrero, aquellos que visiten Mamma Pazzo tendrán la oportunidad de probar 2 platos especiales: los legendarios raviolis con mozarella de la Mamma y el tiramisú más famoso de Taormina. Ah, y unos bombones de chocolate y frambuesa para el final más dulce y passionale.

¿Dónde? En Calle Conde Salvatierra 37, Valencia

Tiramisú casero en forma de cuore | Mamma Pazzo

Para historias de amor la de Ma Khin

Si hay algo que todas las culturas comparten, es la celebración del amor, ya sea en pareja, con amigos o en familia. Y en Ma Khin, el amor es parte de su historia desde hace más de 150 años. Todo comenzó en Moulmein, Birmania, donde nació Ma Khin, la bisabuela de Steve, quien da nombre al restaurante. Tras perder a su padre, Ma Khin tuvo que enfrentarse a las dificultades económicas vendiendo cheroots —una especie de puro birmano— en el bazar de la ciudad. Fue allí donde conoció a William Carr, un joven juez inglés recién llegado a la colonia británica, que quedó fascinado por ella. De ese encuentro fortuito entre dos mundos nació una familia, un hogar y, con el tiempo, el legado que inspira su cocina.

Por eso, este San Valentín lo celebran como mejor saben: con un menú especial disponible del 10 al 16 de febrero. Una selección de platos que reflejan su filosofía de cocina de encuentro, donde las técnicas del sudeste asiático abrazan los ingredientes locales. Porque el amor, como la cocina, no entiende de fronteras.

¿Dónde? En el Mercado de Colón, Calle Jorge Juan 19, Valencia

Menú San Valentín en Ma Khin | Ma Khin

Degustar Grecia sin salir de Valencia

El restaurante griego Kuzina ha diseñado un menú especial para celebrar San Valentín, disponible desde el jueves 13 hasta el sábado 15 de febrero. A través del Menú Eros, los comensales podrán degustar típicos como el Spetsiota, pescado al horno al estilo tradicional de Spetses, o el Xoirino me Damaskina, un jugoso cerdo guisado con ciruelas y puré de coliflor, con tomate y especias.

La propuesta gastronómica está pensada para quienes deseen disfrutar de una experiencia única en pareja o con amigos, en un ambiente cálido y acogedor. Con una cuidada selección de platos, el menú busca combinar tradición y creatividad para ofrecer una velada memorable.

¿Dónde? En Calle Compte d’Almodóvar 4, Valencia

Tiramisú con un toque de canela y miel | Kuzina

Un menú con el que dar la vuelta al mundo

Dexcaro & Ossadía, en Dénia, ha preparado un menú especial San Valentín para viajar alrededor del mundo por 35 €/persona. ¿Qué incluye? Entre los platos para compartir, las croquetas griegas o el ceviche de lonja. Mientras que en los individuales hay recetas como el risotto indio dal makhani o el bogavante al wok. Todo ello en un espacio elegante que termina de reabrir con motivo de la temporada 2025 y lo hace con novedades gastronómicas y también en el interiorismo, para que el comensal viva una experiencia auténtica y original.

¿Dónde? En Calle Abu-S-Salt 1, Dénia

Dexcaro & Ossadía | Dexcaro & Ossadía

En Hotaru, Japón revolotea por todas partes

Un espacio gastronómico donde el comensal vive una experiencia única y compartida. Su cocina japonesa, permeable a influencias mediterráneas, se puede disfrutar acompañada de una variedad de vinos y sakes.

Déjate sorprender por el brillo de Japón en las calles de Valencia.

¿Dónde? En Calle Cadis 48, Valencia

Nigiri de akami con caviar osetra | Hotaru

Lo de la terreta

En Grupo Gastroadictos el amor se celebra de diferentes formas. Durante todo el fin de semana más romántico del año, en La Sastrería se podrá disfrutar de su menú bordado acompañado de una copa de cava de bienvenida y de unos petit fours elaborados por su equipo de cocina que harán las delicias de los amantes del chocolate. El equipo de coctelería de este local del Canyamelar-Cabanyal, ha preparado para la ocasión un cóctel especial.

En los bares (Bar Mistela, Bar Cremaet, Bar Cassalla y Bajoqueta Bar) han incorporado en carta un postre en tonos rosados. Para hacer las delicias de Cupido, han preparado un plato con espuma de mascarpone acompañada de fresas bañadas en champán, cubierto por merengue de violeta y helado de remolacha y frambuesa.

¿Dónde? La Sastrería (Calle de Josep Benlliure, 42), Bar Mistela (Calle del Riu Nervión, 11), Bar Cremaet (Av. del Port, 20), Bar Casalla (Calle del Bon Orde, 19), Bajoqueta Bar (Av. de les Corts Valencianes, 15)

Espuma de mascarpone acompañada de fresas bañadas en champán, cubierto por merengue de violeta y helado de remolacha y frambuesa | Grupo Gastroadictos

Ostras, chocolate y cava, why not?

Bacai ha confeccionado un menú especial para este San Valentín que estará disponible más allá del 14 de febrero, lo tendremos disponible durante todo el fin de semana (también el sábado 15 y el domingo 16). Ostras, marisco, chocolate y cava como ingredientes para un día muy especial. Cristaleras para el sol de Valencia, jardines verticales para refrescar la noche y un lugar con el espacio suficiente para vivir tu amor sin interrupciones.

¿Dónde? En Calle de Vicent Marco Miranda (Polític) 6, Valencia

Restaurante Bacai | Bacai

Un menú por actos

La Perfumería, el restaurante ubicado en el elegante Hotel Palacio Vallier, prepara una experiencia única para este San Valentín de 2025. Durante los días 13, 14 y 15 de febrero, en horario de cenas, y el viernes 14 también al mediodía, el restaurante ofrecerá un menú degustación exclusivo diseñado para celebrar el amor en todas sus formas y presentaciones. Una oportunidad única para disfrutar de la alta gastronomía valenciana con un toque innovador en un entorno íntimo y sofisticado.

¿Dónde? En Plaça de Manises 7, Valencia

Propuesta de San Valentín de La Perfumería | La Perfumería

Para los burger lovers

Lamburguesa está preparando para este 14 de febrero un evento muy especial: Lamburguesa Dates. La acción hará un guiño al famoso programa de televisión uniendo a varias parejas, las cuales disfrutarán de una cena gratis en el restaurante. ¿Harán match con la persona de enfrente o con una de nuestras burgers? Los comensales podrán probar diversas recetas de una carta reducida preparada para la ocasión, mientras se filma la experiencia a lo largo de toda la noche.

¿Dónde? En Calle de Alejandra Soler 10, Valencia

Burger New York City | Lamburgesa

Oferta gastronómica de Mercader

Desde Mercader también se han querido unir a la celebración más romántica del año con un menú para cada uno de sus puestos dentro del mercado de Cabanyal como Tonyina Barra y San Pastrami. El menú de Tonyina Barra tiene entre sus platos la típica marinera de ensaladilla rusa con anchoa, un tartar de salmón con wasabi y algas crujientes y tarta de queso parmesano, entre otros. San Pastrami nos ofrece un menú que incluye algunos platos como nachos con guacamole y pico de gallo, tacos y sándwich.

¿Dónde? En Calle de Joan Mercader 16, Valencia

San Pastrami | Mercader

Unos buenos cócteles

En cuanto a Lladró Lounge Bar y Café Madrid van a tener durante toda la semana (hasta el próximo sábado 15 de febrero) dos cócteles (uno con alcohol y otro sin alcohol) confeccionados especialmente para la ocasión: More Tuyo y Sain Amour.

¿Dónde? Lladró Lounge Bar (Plaça de Manises, 7) y Café Madrid (Calle de l'Abadia de Sant Martí, 10)

Lladró Lounge Bar | Lladró Lounge Bar

Café Madrid | Café Madrid

Detalles que no pueden faltar

La última recomendación va destinada a los que lo de comer o cenar no les va tanto pero a detallistas no les gana nadie. Se trata de una tienda donde trabajan el producto gourmet y cultural. The Espanista ha diseñado unas cajas muy especiales para celebrar San Valentín, que incluyen gourmet, ilustración y algún que otro objeto de merchandising. El claim de la campaña es: "Este San Valentín te haremos tilín" y las cajas pueden comprarse en sus tiendas físicas.

¿Dónde? En The Espanista Ruzafa (Reina Doña María, 9), The Espanista Caballeros (Caballeros, 8) y The Valencianer (Bolsería, 38)