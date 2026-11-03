LIBDO llega a Valencia: el deporte que entrena el deseo sexual

¿Y si el ejercicio físico también pudiera ayudarnos a despertar el deseo sexual? Esta es la propuesta del LIBDO Fitness, una disciplina que va más allá del entrenamiento convencional y que pone el foco en la conexión entre el cuerpo, el suelo pélvico y la salud íntima. Con referentes en países como Estados Unidos y Reino Unido, esta práctica llega ahora por primera vez a Valencia de la mano del empresario valenciano Reinaldo Clari.

Fuerza, flexibilidad y conciencia corporal

Este martes en el espacio "En Calma" de Más de Uno Valencia, Clari, junto a Laura Domingo, monitora de LIBDO Valencia, explican cómo surge este espacio pionero ubicado en la calle Alboraya 37 en el que se trabajará por primera vez una disciplina que combina ejercicios de fuerza, flexibilidad, respiración y conciencia corporal.

Un deporte que busca fortalecer y mejorar el control del suelo pélvico, favorecer la circulación sanguínea y contribuir a reducir el estrés, factores relacionados con la salud sexual.

Para mujeres y hombres

Además, no es una práctica exclusiva de las mujeres: los hombres también pueden beneficiarse de este tipo de entrenamiento y su práctica es altamente beneficiosa para combatir problemáticas como la disfunción eréctil.