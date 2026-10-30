Cuarteto de Cuerda Valencia: quince años acercando la música clásica a todos los públicos

El Cuarteto de Cuerda Valencia cumple más de quince años de trayectoria rompiendo las fronteras de la música clásica y acercándola a nuevos públicos. Tras actuar recientemente en París con el espectáculo "De Valencia a París. Un viaje musical", sus integrantes continúan recorriendo escenarios, colaborando con artistas como Ara Malikian, Arturo Sandoval y Sole Giménez, participando en los conciertos Candlelight y llegando incluso a la gala de los Latin Grammy.

Paloma, Lola, Mara y Teresa

Paloma Castellar, Lola Bendicho, Mara Ponce y Teresa Alamá son las integrantes de una formación que conocemos este viernes en Más de Uno Valencia con una agenda completa por todo el territorio valenciano hasta el próximo verano. El Cuarteto de Cuerda Valencia estará esta misma tarde a las19:30 horas, en la calle La Reina, 120, con "De Bach a Shostakovich", una de sus muchas propuestas.