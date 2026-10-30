Argentina reivindica las raíces del flamenco en Torrent

La cantaora Argentina, una de las voces más destacadas del flamenco actual, visita este viernes Torrent para presentar "Flamenco por cantaora", dentro de la programación del Festival Flamenc Torrent 2026. La artista actuará a las 20:00 horas en el Auditori de Torrent con un espectáculo en el que reivindica la esencia y las raíces de este arte a través de estilos como la soleá, la siguiriya, las alegrías o los tangos.

Un homenaje a los grandes

Este viernes en Más de Uno Valencia la onubense repasa los detalles de una propuesta que llega tras el éxito de "Madrid, crisol flamenco", espectáculo con el que colgó el cartel de entradas agotas en los Teatros del Canal. Con esta puesta en escena la andaluza reflexiona sobre el legado de figuras como Camarón de la Isla y anima a la participación del público, indispensable en su forma de entender el arte.