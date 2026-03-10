USTEC es planta per un acord “insuficient, minoritari i il·legítim”

Després d’un llarg procés de negociació entre el Departament d’Educació i els sindicats, el Govern ha anunciat un acord amb CCOO i la UGT que diu és "històric", amb millores salarials i organitzatives que afecten el conjunt del personal docent. L’acord, inclou una pujada salarial progressiva de 200 euros en quatre anys i alguns avenços en matèria de condicions laborals i desplegament de l'escola inclusiva.
USTEC considera que és un acord il·legítim
Al programa La Ciutat, la portaveu d'USTEC·STEs, Iolanda Segura, s'ha desmarcat d'aquest pacte i ha anunciat que l'organització sindical manté la vaga prevista per a la setmana vinent. Lamenta no haver pogut participar d'aquest acord: "No hi hem pogut entrar perquè el procés negociador s’ha tallat de forma abrupta i se’ns ha presentat una proposta tancada, sense marge per millorar-la". Segura denuncia que tot plegat s'ha tancat en paral·lel a la mesa sectorial, que és —recorda— l'espai formal i legítim de negociació. Segons USTEC, el Departament ha pactat amb dues organitzacions "que representen una minoria del col·lectiu".
Ratios, recursos i inclusiva: “Mesures insuficients”
Un dels punts clau és el desplegament de l’escola inclusiva. Segura admet que hi ha alguns avenços, però alerta que Catalunya té una realitat diferent de la resta d'Espanya: "Un de cada tres alumnes té necessitats específiques de suport educatiu. Les ratios han de ser més baixes i les mesures més ambicioses". Segons el sindicat majoritari del sector, cal una baixada de ratios a secundària a 25 alumnes, al temps que cal posar recursos per atendre l'alumnat amb necessitats específiques.
La qüestió salarial no compensa
Sobre l’augment retributiu, la portaveu considera que la proposta és clarament insuficient: "Els 200 euros bruts d'aquí a quatre anys equivaldrien a un increment real d’entre el 7 i el 8%", que amb una inflació elevada "en quatre anys tornarem a ser al mateix punt o pitjor. Per tant, USTEC·STEs tampoc està d'acord en aquest punt. I és que, segons el sindicat, el col·lectiu docent acumula una pèrdua del 25% del poder adquisitiu.