Els accidents esportius són la primera causa de lesió medul·lar en menors de 75 anys a Catalunya

Els accidents esportius —sobretot en bicicleta— s’han convertit en la primera causa de lesió medul·lar en persones menors de 75 anys a Catalunya, per davant dels accidents de trànsit. La mitjana d’edat dels lesionats per aquesta causa és de 45 anys.
En canvi, en persones majors de 75 anys, la principal causa són les caigudes fortuïtes, moltes d’elles a casa i a peu de terra.
Aquesta és la radiografia presentada per l’Hospital Vall d’Hebron, que disposa d’una unitat multidisciplinària d’atenció al lesionat medul·lar operativa 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, un servei únic a Catalunya i a l’Estat. En dos anys, la unitat ha tractat 136 pacients, 52 dels quals en cap de setmana o festiu.
Intervencions més ràpides i menys dies d’hospitalització
Segons el cap de la Unitat Multidisciplinària de Cirurgia de Raquis, Ferran Pellisé, la rapidesa és clau en aquest tipus de lesions. Gràcies a la reorganització del servei:
El 83% dels pacients són operats en les primeres 24 hores (abans era el 56%).
Els pacients operats ràpid passen menys temps a planta i a l’UCI.
Vall d’Hebron ha reduït en 8 dies la mitjana d’hospitalització.
La mitjana d’edat dels pacients és de 50 anys, un 18% són dones, i el 84% requereix UCI. La mortalitat és del 6,3%.
En l’últim any, la unitat ha atès:
31 lesions per caigudes (40%)
15 per accidents de trànsit (19%)
28 per accidents esportius (35%)
6 per zambullides (7,5%)
Entre dos i tres nous pacients cada setmana
La doctora Lluïsa Montesinos, cap de la Unitat de Lesionats Medul·lars, explica que reben entre dos i tres pacients setmanals. La majoria de lesions esportives són de persones que tenen accidents en bicicleta.
Montesinos destaca que gairebé el 50% dels pacients poden tornar directament al domicili després de l’hospitalització, però reclama més inversió en rehabilitació d’alt nivell, amb suport psicològic i social.
El testimoni de Mercè Bosch: un accident d’esquí que ho va canviar tot
La roda de premsa ha comptat amb el testimoni de Mercè Bosch, de 56 anys, que fa un any va patir un accident d’esquí que la va deixar en cadira de rodes.
Va caure en una zona gelada i immediatament va notar que no podia moure les cames. Traslladada d’urgència a Vall d’Hebron, va ser operada ràpidament. Avui ha recuperat la mobilitat dels braços, però necessita ajuda per aixecar-se, dutxar-se i fer activitats quotidianes. La seva família ha hagut de canviar de casa per adaptar-se a la nova situació.
Tot i l’impacte vital, Bosch s’ha mostrat agraïda pel tractament rebut: “M’ha canviat la vida, però estic contenta d’haver estat atesa aquí”.