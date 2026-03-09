SALUT

Els accidents esportius són la primera causa de lesió medul·lar en menors de 75 anys a Catalunya

La unitat 365 dies de Vall d’Hebron alerta que les caigudes de gent gran i els accidents en bicicleta concentren la majoria de casos. L’hospital ha tractat 136 pacients en dos anys i opera lesions medul·lars els 365 dies de l’any, reduint dràsticament la demora quirúrgica.

Montse Valls

Barcelona | (Publicado 09.03.2026 12:59)

Els accidents esportius són la primera causa de lesió medul·lar en menors de 75 anys a Catalunya
Els accidents esportius són la primera causa de lesió medul·lar en menors de 75 anys a Catalunya | ACN

Els accidents esportius —sobretot en bicicleta— s’han convertit en la primera causa de lesió medul·lar en persones menors de 75 anys a Catalunya, per davant dels accidents de trànsit. La mitjana d’edat dels lesionats per aquesta causa és de 45 anys.

En canvi, en persones majors de 75 anys, la principal causa són les caigudes fortuïtes, moltes d’elles a casa i a peu de terra.

Aquesta és la radiografia presentada per l’Hospital Vall d’Hebron, que disposa d’una unitat multidisciplinària d’atenció al lesionat medul·lar operativa 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, un servei únic a Catalunya i a l’Estat. En dos anys, la unitat ha tractat 136 pacients, 52 dels quals en cap de setmana o festiu.

Intervencions més ràpides i menys dies d’hospitalització

Segons el cap de la Unitat Multidisciplinària de Cirurgia de Raquis, Ferran Pellisé, la rapidesa és clau en aquest tipus de lesions. Gràcies a la reorganització del servei:

  • El 83% dels pacients són operats en les primeres 24 hores (abans era el 56%).

  • Els pacients operats ràpid passen menys temps a planta i a l’UCI.

  • Vall d’Hebron ha reduït en 8 dies la mitjana d’hospitalització.

La mitjana d’edat dels pacients és de 50 anys, un 18% són dones, i el 84% requereix UCI. La mortalitat és del 6,3%.

En l’últim any, la unitat ha atès:

  • 31 lesions per caigudes (40%)

  • 15 per accidents de trànsit (19%)

  • 28 per accidents esportius (35%)

  • 6 per zambullides (7,5%)

Entre dos i tres nous pacients cada setmana

La doctora Lluïsa Montesinos, cap de la Unitat de Lesionats Medul·lars, explica que reben entre dos i tres pacients setmanals. La majoria de lesions esportives són de persones que tenen accidents en bicicleta.

Montesinos destaca que gairebé el 50% dels pacients poden tornar directament al domicili després de l’hospitalització, però reclama més inversió en rehabilitació d’alt nivell, amb suport psicològic i social.

El testimoni de Mercè Bosch: un accident d’esquí que ho va canviar tot

La roda de premsa ha comptat amb el testimoni de Mercè Bosch, de 56 anys, que fa un any va patir un accident d’esquí que la va deixar en cadira de rodes.

Va caure en una zona gelada i immediatament va notar que no podia moure les cames. Traslladada d’urgència a Vall d’Hebron, va ser operada ràpidament. Avui ha recuperat la mobilitat dels braços, però necessita ajuda per aixecar-se, dutxar-se i fer activitats quotidianes. La seva família ha hagut de canviar de casa per adaptar-se a la nova situació.

Tot i l’impacte vital, Bosch s’ha mostrat agraïda pel tractament rebut: “M’ha canviat la vida, però estic contenta d’haver estat atesa aquí”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer