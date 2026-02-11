Dones i ciència: falten referents que trenquin el dur sostre de vidre

Les dones només representen el 25% dels persones titulades al món científic. L'Organització de les Nacions Unides indica també que les dones segueixen estant poc representades en la recerca científica i que en sectors d'avantguarda com la Intel·ligència Artificial, només una de cada cinc professionals és dona. Per això hem volgut descobrir els projectes que es porten a terme des de la Fundació Catalunya La Pedrera per tal que les dones tinguin més representació en aquest sector cabdal.
A més carrera, menys presència
Una d'aquestes iniciatives són els programes d'educació científica impulsats per la Fundació Catalunya La Pedrera. Ens els ha detallat la Mar Fillat, que n'és la coordinadora. Ella explica que des de l'entitat constaten un desequilibri: mentre que "en les etapes primerenques la presència femenina és elevada", un cop que la carrera va avançant, "la presència va disminuint i es va perdent el lideratge d'investigadores principals.".
La manca de referents és evident
La UNESCO explica que només una de cada deu posicions de lideratge al sector científic i matemàtic, està ocupada per una dona. Per tant, diu Mar Fillat, "les barreres estructurals segueixen i la manca de referents visibles també". I això passa, assegura, "perquè anem perdent dones pel camí". I un dels motius principals és justament aquesta manca de referents.
Programes d'impuls i motivació
Els programes d'educació científica de la Fundació Catalunya La Pedrera són molt importants per, primer, promoure la ciència entre les noies. I després, acompanyar aquest talent jove i impulsar-lo. Per això, ofereix programes d'excel·lència per a joves d'entre 15 i 18 anys. En ells, tenen l'oportunitat d'entrar en contacte directe amb la recerca més capdavantera a Catalunya.