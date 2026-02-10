L’Oficina per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació ha imposat una sanció d’uns 10.000 euros a una agència immobiliària de Mataró després de demostrar-se que va discriminar Hamid Hmata, veí de la ciutat i d’origen marroquí, en el procés d’accés a un habitatge de lloguer. Es tracta de la primera sanció d’aquest tipus interposada a Catalunya arran d’un cas de racisme immobiliari.
Segons explica Miguel Ruiz, tècnic de l’Àrea d’Habitatge de l’Observatori i advocat del cas, les proves aportades no deixaven "cap mena de dubte" sobre la discriminació patida per Hamid. L’afectat va registrar converses, missatges i respostes rebudes per part de diversos agents immobiliaris, i les va comparar amb les que obtenien companys de feina amb noms percebuts com a catalans. "Mentre que a Hamid no li responien, li donaven excuses o li asseguraven que el pis ja estava llogat, els seus companys rebien resposta immediata i cites per visitar l’habitatge", explica Ruiz.
Un problema estructural
Les dades de Provivienda indiquen que el 99% de les immobiliàries consultades accepten peticions dels propietaris per excloure persones migrants, i la discriminació en l’accés a l’habitatge ha crescut 30 punts des del 2020. A escala estatal, les enquestes de l’INE estimen que mig milió de persones han estat víctimes de racisme immobiliari en els darrers cinc anys.
Malgrat que la sanció és una "bona notícia", l’advocat considera que 10.000 euros és una multa insuficient per dissuadir el sector, ja que una agència mitjana pot obtenir quantitats equivalents només amb uns quants contractes de lloguer. Per Ruiz, la sanció contra l’agència de Mataró és una "petita victòria" que trenca el silenci institucional i contribuirà a «fer visible» un problema normalitzat al sector. Espera que el cas serveixi per impulsar noves inspeccions, animar altres víctimes a denunciar i consolidar una jurisprudència que permeti avançar cap a un accés a l’habitatge més just i lliure de discriminació.