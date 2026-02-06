EDUCACIÓ

Professors i mestres plantegen una setmana de vaga al març

Alhora, mantenen la vaga de l'11 de febrer

Redacción

Barcelona |

Professors i mestres plantegen una setmana de vaga al març
Professors i mestres plantegen una setmana de vaga al març | Ustec

El sector de l’educació encara un cicle de vagues. A la ja convocada per a dimecres vinent, 11 de febrer, s’hi sumarà una setmana sencera de vaga al març, entre els dies 16 i 20, si el Departament no respon a les reivindicacions dels docents.

És el que han anunciat aquest matí tots els sindicats amb representació a la mesa sectorial. En una roda de premsa conjunta, han denunciat que la conselleria ha incomplert el calendari de negociacions pactat al desembre, que havia de tenir com a primer punt una millora salarial. "La idea era tancar les negociacions el 19 de febrer. Som a dia 6 i no tenim cap proposta sobre la taula", ha dit Ester Vila, portaveu de Comissions Obreres.

"Una presa de pèl"

De fet, asseguren que aquest dimecres el departament els va convocar a una mesa de negociació que al cap de 10 hores va ser desconvocada. Els sindicats ho consideren una “falta de respecte” i “una presa de pèl”.

Pel que fa a la vaga de dimecres vinent, es mostren convençuts que tindrà un gran seguiment perquè, diuen, els professors “estan cremats”. A més de l’augment de sou, també demanen reduir ràtios i burocràcia i ampliar el personal, entre altres qüestions.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer