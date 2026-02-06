Professors i mestres plantegen una setmana de vaga al març

El sector de l’educació encara un cicle de vagues. A la ja convocada per a dimecres vinent, 11 de febrer, s’hi sumarà una setmana sencera de vaga al març, entre els dies 16 i 20, si el Departament no respon a les reivindicacions dels docents.
És el que han anunciat aquest matí tots els sindicats amb representació a la mesa sectorial. En una roda de premsa conjunta, han denunciat que la conselleria ha incomplert el calendari de negociacions pactat al desembre, que havia de tenir com a primer punt una millora salarial. "La idea era tancar les negociacions el 19 de febrer. Som a dia 6 i no tenim cap proposta sobre la taula", ha dit Ester Vila, portaveu de Comissions Obreres.
"Una presa de pèl"
De fet, asseguren que aquest dimecres el departament els va convocar a una mesa de negociació que al cap de 10 hores va ser desconvocada. Els sindicats ho consideren una “falta de respecte” i “una presa de pèl”.
Pel que fa a la vaga de dimecres vinent, es mostren convençuts que tindrà un gran seguiment perquè, diuen, els professors “estan cremats”. A més de l’augment de sou, també demanen reduir ràtios i burocràcia i ampliar el personal, entre altres qüestions.