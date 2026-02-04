Rodalies arrenca el dimecres amb el servei previst

La xarxa de Rodalies ha començat aquest dimecres amb el servei previst i una operativa que arriba al 80% de l’oferta habitual.
Segons ha explicat el portaveu institucional de Renfe, Antonio Carmona, des de l’estació de Sants, una desena de trams continuen funcionant amb transport per carretera.
Carmona ha advertit que poden produir-se retards “puntuals”, sempre que no es repeteixi una incidència com la d’aquest dimarts, quan una avaria al centre de control d’Adif va provocar alteracions generalitzades. L’administrador ferroviari manté limitacions de velocitat i treballa en diversos punts de la xarxa per reforçar la seguretat.
Pel que fa a la demanda, tot i que ja s’han expedit 320.000 abonaments gratuïts, el volum de viatgers continua situant-se en el 75% de l’habitual.
L’abonament inclou 10 viatges, no és nominatiu, és vàlid fins al 24 de febrer i es pot adquirir a taquilles i màquines d’autovenda del nucli de Barcelona.
Sense data per a la normalització del servei
L’operadora evita comprometre una data per recuperar la normalitat, després que el Govern anunciés que dilluns ja no caldrien plans alternatius per carretera, una previsió que finalment no es va complir.
Carmona ha remarcat que no parlaran de terminis, sinó de “garanties” tant en el servei ferroviari com en el transport alternatiu.
Per aquest dimecres, Renfe confia a mantenir les freqüències anunciades:
- 5 trens per hora a l’R1
- 2 trens per hora a l’R2 Sud
- 4 trens per hora a l’R4
- Compliment “en la mesura del possible” dels horaris dels regionals
Millores en el transport alternatiu i treballs a l’alta velocitat
A partir d’avui s’apliquen millores en dos dels plans de transport alternatiu per carretera. Els autobusos de l’R8 recuperen el recorregut complet entre Martorell i Granollers Centre, i s’afegeix un servei extra entre Valls i Camp de Tarragona al matí i a la tarda, amb connexió amb el Mitjana Distància cap a Barcelona.
Pel que fa a l’alta velocitat, que acumula dies de retards i que dimarts va registrar diverses cancel·lacions, Carmona ha assegurat que Adif treballa amb les operadores per introduir canvis que redueixin l’afectació i aportin més certesa als viatgers.