Seguim la pista a la BCNegra

No som comissaris, ni inspectors. No som ni víctima, ni botxí. Però avui hem sortit al carrer a intentar trobar totes les pistes que expliquen l'èxit d'un cas: el de la setmana de la literatura negra de Barcelona. La BCNegra ha arribat a més de 20 edicions i ho ha fet amb èxit. No ho pot dir tothom. De fet, aquesta cita literària és, juntament amb la de Gijón, la més important a tota Europa. Per tant, aquest 3 de febrer el programa La Ciutat ha parlat amb tots els protagonistes d'una cita ineludible per als amants del gènere noir.
El comissari Zanón
El recorregut pels carrers de Barcelona ha començat a un escenari de novel·la: el restaurant Casa Leopoldo. Allà on Pepe Carvalho va passar-hi tantes hores. Bé, en realitat qui hi passava hores i hores era el pare d'aquest personatge. Manuel Vázquez Montalbán va establir allà el seu campament base. De fet, a dia d'avui, el reservat que ell ocupava gairebé a diari, porta el seu nom. Aquesta BCNegra va néixer gràcies a ell o per culpa seva. I és que la mort de l'autor va acabar desembocant en aquesta cita sobre llibres i molt més. La Miriam Franch ha fet una passejada pel barri del Raval amb Carlos Zanón, que n'és actualment el comissari. Ambdós han caminat des de Casa Leopoldo fins la plaça de La Gardunya, just al darrere del Mercat de La Boqueria.
Un gènere en auge
La novel·la negra viu un moment daurat. Qui més qui menys, ha llegit algun títol del gènere. Però és que això que s'anomena true crime ha fet que moltes persones se sumin a llegir literatura d'aquest tipus. És clar que el gènere noirté moltes branques, des del thriller fins la novel·la criminal o de misteri. A La Ciutat hem volgut descobrir alguns autors i els seus llibres. El primer, en Toni Sala, que arriba a aquesta BCNegra amb l'èxit del seu darrer llibre 'Escenaris' (L'Altra Editorial, 2025). En ell, ens presenta a tres personatges en franca decadència que acaben connectats per culpa d'un accident de trànsit. Com a teló de fons, la Catalunya post-processista. Terrorífic. L'altre autor que ha estat acompanyant-nos als carrers de Barcelona és Rafa Melero, que aquest mes de febrer publica 'Sin indicios criminales' (Destino, 2025). Ell és policia i ens destapa en aquesta novel·la què s'amaga al darrere dels narcopisos del Raval barceloní.
Una ciutat de pel·lícula
La BCNegra és una cita literària que té molt més que llibres. En paral·lel als debats literaris, es presenta l'exposició 'Malavida: Cinema Noir a Barcelona 1950-1988', que es pot veure i gaudir a la Biblioteca Jaume Fuster, a la plaça Lesseps. En aquesta mostra es fa un repàs de les pel·lícules més significatives del gènere en aquest període que va de mitjan de segle fins gairebé al final. El comissari d'aquesta exposició, en Joaquim Noguero, ens l'ha comentat.
La catedral del llibre
Barcelona és una ciutat plena de llibreries. I això situa la capital de Catalunya com a gran ciutat lectora. De fet, és en aquesta ciutat on s'entrega el premi més ben dotat de les lletres. Cada 15 d'octubre, el Premi Planeta obre l'any literari i fa brillar tots els gèneres i els seus autors. Però si hi ha una llibreria impressionant, aquesta és la Casa del Llibre de Rambla Catalunya. Allà hi hem trobat la Mireia Sánchez, que n'és llibretera. Li encanta la seva feina i es nota. I, a més, és lectora empedreïda de novel·la negra: té totes les d'Agatha Christie a casa. Per això li hem demanat que ens faci algunes recomanacions de llibres que siguin protagonistes en aquesta setmana literària de Barcelona. Si les vols descobrir, només hauràs d'escoltar l'audio d'aquest programa especial. És facil, no cal seguir gaire pistes. Mira una mica més amunt...