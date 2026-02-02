PIMEC calcula que el tall de l’AP‑7 costa 800.000 euros diaris a les empreses catalanes

Quan una infraestructura crítica falla, l’impacte sobre les empreses és immediat. Segons el director d’Estudis i Anàlisi Econòmica de PIMEC, Moisès Bonal, el tall de l’AP‑7 arran de l’accident de fa dues setmanes està generant un sobrecost de 800.000 euros diaris per al teixit empresarial català, derivat del temps addicional que han d’assumir milers de treballadors en els seus desplaçaments.
A aquesta xifra s’hi afegeix la suspensió parcial del servei de Rodalies, que PIMEC estima que té un efecte d’entre 6 i 9 milions d’euros diaris, segons si es calcula en termes de cost laboral o de PIB. La combinació dels dos factors manté la mobilitat de Catalunya en una situació de tensió que afecta directament la productivitat de centenars d’empreses.
A més de l’impacte econòmic, PIMEC alerta d’una derivada ambiental. La substitució temporal dels trens elèctrics per autocars amb combustibles fòssils ha incrementat les emissions de CO₂, dificultant el compliment dels objectius climàtics compromesos per Catalunya i afectant especialment l’àrea metropolitana, on la dependència del transport ferroviari és més elevada.
Segons Bonal, la situació posa de manifest la necessitat d’accelerar les inversions en infraestructures, garantir el seu manteniment i reforçar el sistema de transport públic perquè el país pugui continuar creixent amb competitivitat.