Adif reobre parcialment el túnel de Rubí pel pas de mercaderies

Adif ha reobert aquest migdia parcialment el Túnel de Rubí perquè puguin tornar a circular mercaderies internacionals cap a França, després que moltes s'hagin quedat estancades en estacions o s'hagin derivat per carretera.
Segons un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona, la crisi de Rodalies està col·lapsant el transport ferroviari de mercaderies. El Port de Barcelona ha perdut més de 90% de les circulacions i el de Tarragona n’atura entre el 60 i el 70%. La borrasca de gener només ha fet que destapar una xarxa ja degradada amb gairebé mil 800 milions d’inversió pendents.
La Cambra alerta que el Port de Barcelona ha passat de 60 circulacions diàries a només 4 o 6. Al Port de Tarragona, de les 15 o 20 habituals, només se n’han pogut fer 6 cada dia, amb un fort impacte en la indústria i la logística. Aquesta afectació és la conseqüència directa d’una xarxa que ja estava debilitada. La borrasca del gener va destapar problemes estructurals que venien de lluny. Ho confirmen l’esllavissada del mur a Gelida i els 76 punts de risc detectats per ADIF en pocs dies. Tot això mentre el Pla de Rodalies acumulava 800 milions d’euros pendents d’executar des del 2020 i gairebé mil milions sense adjudicar respecte al que tocava fins al 2025. Alícia Casart, directora d’estudis d’infraestructures de la Cambra diu que la xarxa "no hi ha per on agafar-la".
L’actualització del Pla eleva la inversió fins als 8mil milions d’euros, i obliga a doblar el ritme d’execució. Caldrà superar els mil milions anuals d’aquí al 2030 per tenir, finalment, una xarxa fiable i robusta.
Davant d’aquest escenari, Foment del Treball recorda que el sector logístic té eines per adaptar-se a situacions extraodrinàries. Asseguren que els convenis col·lectius ja preveuen mecanismes per regular la jornada en moments crítics. Luis Pérez, president de la Comissió de Relacions Laborals de Foment, recorda que "la logística treballa sovint amb pics de feina", com el Black Friday, i que "el conveni té reflectides aquestes singularitats".