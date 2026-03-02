Com fer visibles els esports minoritaris? Els reptes comunicatius d’un sector eclipsat pel futbol

Alberto Gómez, periodista i expert en comunicació, ha posat el focus en un repte persistent: la invisibilitat mediàtica dels esports minoritaris. Tot i que la passió esportiva va més enllà del futbol, la realitat és tossuda: “Costa molt que determinades victòries surtin en portada”, adverteix l’Alberto. Insisteix que el desafiament és majúscul. La majoria de la població no coneix disciplines com el powerlifting, el lacrosse o el corfbol, i només es tornen visibles puntualment, com amb el cúrling durant els Jocs Olímpics d'hivern. El problema, però, és que la notorietat desapareix tan bon punt s’apaga la flama olímpica.
Per ampliar la mirada, la secció ha comptat amb el testimoni d’un altre especialista: Aleix Garcia, periodista i expert en comunicació esportiva, dedicat especialment al món de l’hoquei patins. Garcia ha confirmat el diagnòstic: “És pràcticament missió impossible lluitar contra el futbol”, deia. Però també ha apuntat que, gràcies a les xarxes socials i a una presència mediàtica més flexible, els esports minoritaris tenen avui més finestres que fa uns anys. Garcia ha aportat dades contundents: la selecció espanyola d’hoqueipatins ha guanyat 8 dels últims 12 mundials masculins i 4 dels últims 5 en categoria femenina. Un palmarès impressionant que, segons reconeix, passaria a totes les portades si es tractés de futbol: “Molts d’aquests èxits ni tan sols apareixen a una cantonada de la portada”, lamenta.