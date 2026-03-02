El Mobile World Congress 2026 obre avui les portes amb la IA com a protagonista

El Mobile World Congress 2026 obre avui les portes al recinte de Fira Gran Via, a l’Hospitalet, en una edició que preveu superar els 100.000 congressistes i que celebra dues dècades de presència a Barcelona. El congrés, que s’allargarà fins dijous, arriba marcat per la revolució de la intel·ligència artificial, que ja es presenta com el motor de tot l’ecosistema tecnològic.
Entre les novetats que es podran veure al MWC destaquen:
Mòbils plegables de nova generació
Càmeres robòtiques i sistemes autònoms
Demostracions de 6G
- El primer aeroport del futur
Aplicacions d’IA en salut, mobilitat i indústria
Catalunya arriba al congrés en un moment especialment positiu: s’ha consolidat entre les 10 regions del món amb més inversió tecnològica i digital, amb 9.300 milions d’euros captats en cinc anys. En aquesta edició, el Govern facilitarà la presència de 106 empreses i startups catalanes, reforçant el paper de Barcelona com a pol tecnològic europeu.
El MNAC acull un sopar inaugural amb màxima representació institucional
La vigília de l’obertura del congrés, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha acollit el sopar inaugural de la 20a edició del MWC. L’acte ha estat presidit pel rei Felip VI, i ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Salvador Illa; i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres autoritats.
La situació a l’Orient Mitjà ha centrat bona part dels discursos, però també hi ha hagut espai per parlar de tecnologia, innovació i del paper de Barcelona en la transformació digital global. Felip VI ha fet part del seu parlament en català i ha subratllat la importància de la cooperació internacional en un moment de grans reptes.
Sánchez alerta dels riscos de la IA i reclama garanties democràtiques
Pedro Sánchez ha advertit dels mals usos dels algoritmes i la intel·ligència artificial, i ha remarcat que no es pot permetre que aquestes eines posin en risc els principis democràtics i la convivència. Ha defensat la necessitat d’una regulació que garanteixi un desenvolupament tecnològic segur, ètic i centrat en les persones.
Illa i Collboni reivindiquen Barcelona com a capital tecnològica
En les seves intervencions, Salvador Illa i Jaume Collboni han volgut transmetre un missatge d’esperança i han reivindicat Barcelona com un pol d’innovació i talent, capaç d’atraure inversió i projectes d’impacte global. Tots dos han destacat que el MWC és una peça clau per projectar la ciutat al món i per impulsar el seu ecosistema digital.