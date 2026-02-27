NOU PLA DE SEGURETAT

Esplugues de Llobregat reforça la seguretat per mantenir la confiança

Eduard Sanz García està, com la resta d'alcaldes i alcaldesses, a un any i pocs mesos de le eleccions municipals del 2027. Amb ell hem volgut abordar els grans reptes que té la seva ciutat, amb l'habitatge com a repte principal, però també la seguretat.

Robert Calvo

Barcelona |

L'alcalde d'Esplugues de Llobregat ha explicat que reforçant la seguretat a la ciutat, es pot aconseguir mantenir una cosa essencial als municipis: la confiança.

Esplugues també està de moda. I és que, segons l’alcalde, un volum important dels nous residents prové de Barcelona. La nova Àrea Residencial Estratègica del barri de Montesa ho exemplifica: “Molts dels nous veïns són professionals de Barcelona que busquen tranquil·litat sense renunciar als serveis metropolitans”.

🏠 1.350 habitatges protegits

El repte de l’habitatge és central al municipi. L’alcalde confirma que Esplugues impulsa 1.350 habitatges protegits, el doble dels 700 anunciats inicialment. El 70% d'aquests nous habitatges seran de lloguer i inclouen modalitats de règim general, concertat i especial 400 pisos, en col·laboració amb l’Incasol, tindran un cost d'entre 400 i 500 euros al mes. Sanz defensa que la ciutat “fa els deures” i que podrà donar resposta a tota la demanda registrada al municipi.

👮🏼 Proximitat i confiança: el retorn del Sereno

Una de les novetats del Pla de Seguretat és la reintroducció de la figura del Sereno. No és policia, però aporta acompanyament, vigilància i suport a les hores nocturnes. El servei funciona de 23 h a 6 h i inclou telèfons mòbils per demanar acompanyaments fins al metro, la farmàcia de guàrdia o qualsevol punt de la ciutat. Per l'alcalde d'Esplugues, la clau és una paraula: confiança. “No és persecució del delicte, és proximitat i tranquil·litat per al veïnat”.

