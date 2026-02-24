Per què segueix pujant el preu dels lloguers si hi ha un topall?

Les darreres dades publicades pel Govern, que corresponen al tercer trimestre del 2025 confirmen que arrendar un pis a Catalunya és un 2,5 % més car i que el preu mitjà ja supera els 870 euros al mes. A Barcelona, la xifra encara s’enfila més: 1.153 euros mensuals de mitjana. Aquest dimarts, a La Ciutat , hem analitzat aquestes dades amb Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, que ha aportat una visió tècnica —i crítica— sobre l’efecte real de les regulacions i les perspectives del mercat.
📈 Per què pugen els lloguers si hi ha un topall?
Segons Gorgues, la resposta és clara: "La limitació de preus no congelava res. Permetia increments amb l’IPC." Això vol dir que cada nou contracte pot actualitzar-se segons la inflació, cosa que manté una part de l’increment anual tot i la regulació. A més, la majoria de contractes a Barcelona provenen de petits tenidors, i en aquests casos el topall aplica sobre el preu del contracte anterior, no sobre l’índex estatal. Per tant, rebaixar l’índex de preus al conjunt d'Espanya, com demana el Sindicat de Llogateres, no tindria efecte real a Barcelona, diu Gorgues.
🏘️ Manca d’habitatge: el veritable coll d’ampolla
El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana destaca que "el parc d’habitatge s’està reduint. Hi ha més baixes que altes a les fiances de l'Incasòl." Segons Òscar Gorgues, les regulacions acumulades, han desincentivat l’oferta, especialment entre petits propietaris, que estan retirant pisos del mercat. La conclusió: hi ha menys habitatges disponibles, just quan la demanda no para de créixer.
🧱 Construir més: la recepta de Collboni és suficient?
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, defensa que la sortida passa per "construir més habitatge, públic i protegit", i assegura que la ciutat ja ha doblat el ritme de promoció. Però Gorgues posa fre a l’optimisme: "Barcelona guanya població a un ritme que l’obra nova no pot seguir." Les llicències d’obra nova han baixat respecte l’any anterior. I el problema més greu: falta sòl disponible per edificar. Per tant, la conclusió de la Cambra de la Propietat Urbana és que a Barcelona no hi cap tothom perquè ja falten llocs on viure.
🔮 Quin horitzó tenim?
El gerent de la Cambra explica que no hi ha encara un cronograma clar sobre quins sòls estan disponibles per construir habitatge protegit. “Fa temps que demanem aquest calendari. Sense això no es pot planificar el futur.” La manca d’informació, diu, indica que els problemes d’accés a l’habitatge continuaran durant anys, i que la situació actual ja ha derivat en noves formes d’habitar.