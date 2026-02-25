Agnès Marquès rep el Premi Ramon Llull per La segona vida de Ginebra Vern

La periodista i escriptora Agnès Marquès (Barcelona, 1979) ha recollit aquest dimarts el XLVI Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull per la seva novel·la La segona vida de Ginebra Vern.
L’acte, celebrat a la Capella del Convent dels Àngels de Barcelona, ha estat marcat per l’emoció de l’autora, que ha reivindicat el camí personal i professional que l’ha portat fins a aquesta obra.
El guardó, dotat amb 60.000 euros, és un dels més prestigiosos de la literatura catalana i reconeix obres inèdites que contribueixen a la difusió de la llengua i la creació literària.
Una història sobre els fets, el relat i l’impacte de la viralitat
La novel·la parteix d’un fet real: un anunci publicat el 2014 en un diari local de Hemphill, Texas, on una dona felicitava el seu marit i l’amant pel fill que esperaven. A partir d’aquest episodi insòlit, la protagonista —Ginebra Vern, una periodista en un moment professional delicat— rep l’encàrrec d’escriure un article viral sobre el cas.
El que havia de ser una peça de consum ràpid es converteix en un viatge personal que la porta a qüestionar la seva mirada sobre el món, el periodisme i la frontera entre la vida privada i l’espectacle mediàtic. Marquès defineix la novel·la com una història d’amor en totes les seves formes, però també com un espai on les decisions poden ser conflictives.
Marquès: “Escriure és un lloc de llibertat”
L’autora ha explicat que el premi l’encoratja a continuar escrivint i que ja té una idea per al seu pròxim llibre. “Escriure és un lloc d’ovació i de llibertat”, ha dit, descrivint l'escriptura com un “planeta nou” on cada vegada passa més temps.
També ha reflexionat sobre el periodisme actual i les notícies pescaclics, que —segons diu— busquen posicionar el lector de manera immediata.