Les exportacions agroalimentàries de Catalunya han batut un nou rècord històric

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha subratllat que aquest creixement s’ha produït en un entorn internacional d’alta incertesa, marcat pels aranzels impulsats per l’administració Trump. Tot i així, Ordeig ha remarcat que el sector ha sabut mantenir la competitivitat i consolidar-se com un dels motors econòmics del país.
Impacte desigual dels aranzels segons el producte
Tot i el bon comportament global, alguns productes han patit més l’impacte de les polítiques proteccionistes que d’altres. El vi català ha registrat un descens del 6%, mentre que els olis vegetals han caigut gairebé un 35%.
En canvi, el sector carni ha continuat creixent i ha augmentat un 2% en valor, sense notar els efectes de la pesta porcina africana, que sí ha afectat altres mercats internacionals. Malgrat les bones dades, Ordeig ha advertit que aquesta “bonança” podria fer un gir el 2026, quan s’espera un escenari global més complex i una possible desacceleració de les exportacions.
El futur dels aranzels
Un altre membre del govern, el conseller d'Empresa, Miquel Sàmper, es manté a l’expectativa de quin serà, finalment, l’impacte dels aranzels nordamericans en la nostres exportacions. Divendres el Tribunal Suprem dels Estats Units va declarar inconstitucionals les taxes impulsades per Donald Trump, però el president estatunidenc hi va respondre amb un nou aranzel global. Sàmper s'ha mostrat partidari d'analitzar amb deteniment el nou escenari, tot i que, en principi, creu que l'impacte hauria de ser positiu.