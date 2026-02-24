Denuncien que la transformació de la DGAIA en la DGPPIA "no s'ha traduït en millores reals"

La crisi de la DGAIA va derivar, el maig de l’any passat, en el canvi de nom a DGPPIA, que alhora havia de suposar una transformació profunda del servei. Si més no, així es va vendre des del Departament de Drets Socials. Ara, nou mesos més tard, un col·lectiu de treballadors del sector alerta que no hi ha hagut “cap millora real”.
És el que denuncia l’Associació de Professionals del Sector per a la Millora del Sistema de Protecció de la Infància i Adolescència a Catalunya (AMPICAT). Es tracta d’una entitat nova, nascuda oficialment aquest mateix febrer, que es queixa sobretot de manca de recursos i incompliments. Per exemple, asseguren que el novembre del 2024 es va publicar al DOGC l’ampliació de personal del servei Infància Respon, però que encara no s’ha fet realitat.
Pocs recursos especialitzats
D’altra banda, lamenten l’escassetat de places, tal com ha dit el president de l’AMPICAT, Antonio Gutiérrez, a Onda Cero Catalunya. "Avui dia hi ha molts menors amb problemes greus de salut mental i només hi ha 43 places per a ells a tot Catalunya. Passa el mateix amb els menors amb problemes de conducta greus, per als quals només hi ha 160 places, una quarta part del que seria necessari. Això fa que aquests nois no estiguin en el recurs adequat", ha assegurat Gutiérrez. Per tant, afegeix, hi ha menors amb problemes d'aquesta mena que han de viure en espais que no estan pensats per a ells, cosa que pot provocar problemes de convivència tant amb companys com amb professionals. Amb tot, Gutiérrez lamenta que "no s'està parlant de crear més places".