CCOO desconvoca la vaga a Ferrocarrils de la Generalitat durant el Mobile World Congress

CCOO ha decidit desconvocar la vaga prevista a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) durant el Mobile World Congress. El sindicat havia anunciat aturades per als dies 2, 3 i 4 de març, coincidint amb l’inici i el desenvolupament del congrés, però finalment ha optat per retirar la convocatòria.
La vaga havia de començar el 2 de març amb una aturada de 24 hores i continuar amb aturades parcials els dos dies següents. La decisió de CCOO permet evitar afectacions importants en un dels operadors ferroviaris més utilitzats durant el MWC, especialment perquè FGC disposa d’una parada pròpia a Fira Gran Via.
Semaf manté la vaga i el conflicte continua obert
Amb la retirada de CCOO, només queda activa la vaga del sindicat Semaf, de caràcter minoritari. Aquesta organització ja va convocar aturades la setmana passada, amb un seguiment del 16,43%, segons dades oficials.
La situació queda ara pendent de l’evolució d’aquesta convocatòria, que podria generar afectacions puntuals durant el congrés si no s’arriba a un acord en els pròxims dies.
Un operador clau en un esdeveniment global
FGC té un paper estratègic durant el Mobile World Congress, ja que connecta directament Barcelona amb el recinte de Fira Gran Via, on se celebra el congrés. Qualsevol incidència en el servei pot tenir un impacte notable en la mobilitat de milers de assistents i treballadors.
La desconvocatòria de CCOO redueix el risc de col·lapse, però la vaga de Semaf manté un cert grau d’incertesa.